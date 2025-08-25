Coimas en la ANDIS: más de la mitad de los argentinos creen que Karina Milei es culpable

El escándalo por los audios de las coimas en la ANDIS demuestra tener cada vez más impacto en el gobierno de Javier Milei. Una reciente encuesta mostró ahora que el 75% de los argentinos conoce el caso y que más del 50% de los argentinos cree que la hermana del Presidente, Karina Milei, está involucrada en el cobro de coimas. Solo dos de cada diez votantes de La Libertad Avanza cree que Karina Milei es inocente.

Así lo reveló un sondeo de la consultora Proyección hecho entre el viernes y al que accedió El Destape, luego de estallado el escándalo por la presunta corrupción en el organismo encargado de las prestaciones por discapacidad. Según confirmó la encuesta, más del 75% de los argentinos afirma estar informado sobre el caso, lo que evidencia la alta penetración que tuvo en la agenda pública.

A la hora de asignar responsabilidades acerca de los implicados en el escándalo, la mayoría de los consultados eligió la opción “todos son responsables”. Aun así, al desagregar las respuestas, las principales menciones recayeron en el ex director del organismo, Diego Spagnuolo.

Detrás aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, seguidos por Javier Milei y, en último lugar, los empresarios y proveedores del Estado.

La mayoría involucra a Javier y Karina Milei

En este mismo sentido, el 70% de los encuestados cree que el propio Presidente de la Nación estaba al tanto de lo que ocurría en la dependencia encargada de las prestaciones en discapacidad.

El estudio de Proyección también señaló que ante la pregunta "¿Usted cree usted que la hermana del Presidente Karina Milei está involucrada en el cobro de coimas?" más de la mitad de los argentinos considera que Karina Milei estuvo involucrada en el cobro de coimas, versus solo un 20% lo descarta, mientras el resto optó por “no lo sé”.

Incluso, entre quienes votaron a Javier Milei en el balotaje de 2023, solo dos de cada diez creen que Karina no participó, cinco de cada diez piensan que sí y tres se mantienen en la duda.

La encuesta midió, además, el efecto electoral del escándalo. Entre los votantes de La Libertad Avanza en segunda vuelta presidencial, casi la mitad sostiene que volvería a elegir a Milei y sus candidatos, pero un 30% manifiesta dudas y cerca de un 20% asegura que ya no lo votaría en las próximas elecciones.