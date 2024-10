Encuestas 2024: el votante de Bullrich es el que ofrece mayor resistencia al ajuste de Javier Milei

Sin arrepentirse de haber votado a Javier Milei en el balotaje, el elector de Patricia Bullrich en octubre de 2023 es el que ofrece mayor resistencia al ajuste de La Libertad Avanza. Si bien algunos se ven en la necesidad de hacer recortes en su economía cotidiana y cuestionan la falta de estructura estatal para ayudar a quienes menos tienen, el universo de ciudadanos afines al PRO pertenece a un nivel socioeconómico de medio a alto, con una ideología anti kirchnerista muy marcada, lo que obliga a sostener la esperanza.

El nuevo focus group de Proyección Consultores profundiza en el estado actual de situación de quienes eligieron a Juntos por el Cambio en las elecciones generales del 2023. Un universo muy heteroéneo, que incluyó votantes de las distintas expresiones de la alianza y que, de forma lineal, se trasladaron, en el balotaje, a Milei. Una cuestión que también hizo reflexionar sobre el rol de los partidos políticos ya que, por caso, el presidente de la UCR, entonces, llamó a no acompañar al libertario con casi nulo resultado.

"Vemos que quienes están ofreciendo mayor resistencia al ajuste son los votantes de Patricia Bullrich por sobre los votantes de Milei”, explicó el director de Proyección, Santiago Giorgetta. Sin embargo, pese a esta actitud, entre los electores de Juntos por el Cambio prácticamente “no hay arrepentidos de haber votado a Milei en el balotaje".

Esta posición se debe a dos motivos, según se registra en el estudio que se publicará en las próximas horas. Por un lado, “el votante de Bullrich promedio pertenece a niveles socioeconómicos medios, medios altos y altos, mientras que el promedio de los votantes de Milei son medios, medios bajos y bajos”, detalló Giorgetta. Por el otro, está “el componente ideológico muy marcado que tienen los votantes de Bullrich, con un sesgo anti kirchnerista muy fuerte, mientras que el promedio del votante de Milei no posee un componente ideológico fuerte".

A diferencia de la ministra de Seguridad, conocida por utilizar las estructuras partidarias ajenas para impulsarse a sí misma, Mauricio Macri decidió cuestionar el poder de la lapicera y buscar acomodarse, lo mejor posible, en el nuevo ecosistema. El ex presidente quiere mejorar su posición a la hora de discutir los lugares en las listas, manteniendo el poder de decisión en algunos distritos y emparejando al oficialismo en otros. Tiene, bajo la manga, una carta: el líder PRO conoce el poder de daño de su espacio político en caso de ir separados y, eso, debería hacer crecer sus acciones. En Buenos Aires, por caso, de no lograr un acuerdo, LLA podría perder.

Mauricio está convencido de que necesita apoyar el objetivo macroeconómico de ordenamiento de cuentas. Para él, es lo único que tiene en claro el gobierno a la hora de pensar un programa de gestión. La falta de resultados en la cotidiana, el deterioro de la vida, el ataque a los medios o la falta de apertura al mundo, entre otros, son los puntos flojos en los que el ex presidente se concentrará para marcar diferencias con la Casa Rosada.

Esta estrategia tiene su apoyo en las demandas sociales. Según el estudio focal de Proyección, realizado entre votantes de Bullrich entre el 10 y 11 de octubre, la inseguridad económica es una de las principales preocupaciones del electorado que Macri no cree haber perdido. Este sector tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, con la sensación de que la economía todavía no se estabiliza, por lo que la mejora no será inminente.

De todos modos, la mayoría considera necesario el ajuste, aunque reconoce que afecta a la clase media y baja, no a la casta, sin políticas que funcionen a modo de paliativo. También se muestran disconformes con el deterioro en áreas básicas para el Estado, como educación y salud, básicamente a causa de los recortes y falta de recursos.

Por el momento, todavía pareciera existir la intención de proyectar la frustración hacia el gobierno y la casta, sin cuestionar el apoyo al modelo económico porque, al final del camino, es en el que creen. Como señaló Giorgetta, el componente ideológico se puso por sobre la crisis de la economía doméstica. El miedo al retorno del peronismo.

Muchos de los votantes de Bullrich en 2023 tuvieron que reducir significativamente sus gastos, incluso los esenciales, y sienten que ya no tienen más margen para seguir recortando. Parte de la justificación para todavía sostener la esperanza radica en el dato de una inflación más controlada, sentimiento que choca con la percepción de una falta de dirección clara o de un plan estructurado por parte del gobierno. La famosa hoja de ruta.

A diez meses de haber iniciado la gestión, Milei sigue siendo visto como la representación de una ruptura con el pasado y el fantasma de la corrupción. Una sensación que interpela a la desconfianza en las instituciones tradicionales. En él, la inexperiencia es un valor, por provenir de alguien fuera del sistema, pero no todos están de acuerdo con sus medidas. Los vetos a los jubilados y las universidades generaron resistencias pero, como hizo Macri, se justificaron bajo la necesidad de hacer un ajuste económico para encarrilar el país. Hay tres ítem en los que creen que debería concentrarse el gobierno: mejorar el nivel de empleo, de salarios y condiciones laborales.

Mauricio Macri es visto como una persona honesta y con buenas intenciones que se cruzó con resistencias que no le permitieron implementar su plan. Su figura es idealizada y sus errores como presidente se justifican como consecuencia de factores externos, como la oposición y los medios de comunicación, más que por fallas propias. Todavía representa un ideal de cambio y una de las principales características destacadas fue su intento de abrir el país al mundo y traer inversiones. Una falencia de esta gestión.

En el caso de Bullrich, la ministra aparece como un puente entre el liderazgo de Macri y la coalición con Milei, evidenciando la difusa frontera entre ambos proyectos políticos. Para su votante en 2023, Patricia debería apoyar al gobierno, pero también mantener la lealtad a PRO que pareciera estar apunto de romper. “Coraje”, “fuerza” y “capacidad de liderazgo” son atributos destacados de su figura, que aparecen casi como si fueran la repetición de un slogan.