Axel Kicillof exhibe voluntad de liderar y en las encuestas se afianza como el peronista de mejor imagen

En medio de las complicaciones de gestionar una provincia como Buenos Aires bombardeado por un Ejecutivo nacional que quiere que le vaya mal, al gobernador Axel Kicillof le gusta volver al contacto directo con los bonaerenses como hizo a partir de este viernes, con una mateada en La Plata que irá repitiendo en otros lugares del extenso territorio provincial. "Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro", anunció allí, rodeado de vecinos y militantes. Esas dos iniciativas -que sea Kicillof quien encabece y que se reconfigure un gran frente nacional y popular- surgen claramente en los sondeos conocidos en los últimos días. El gobernador se mantiene como el dirigente opositor mejor ponderado y el de mayor imagen entre los afiliados al Partido Justicialista.

Desde aquel ya mítico Clio de su amigo y ministro del Gobierno, Carlos Bianco, que lo llevó de recorrida en su primera campaña bonaerense, Kicillof sabe que en el mano a mano con la gente tiene uno de sus puntos fuertes. Por eso, cada vez que puede retoma los actos en las plazas y las mateadas con los vecinos como hizo este viernes en la plaza Malvinas, en La Plata. Ese buen feeling quedó de manifiesto en un sondeo reciente de la consultora Prosumia que ubicó al gobernador bonaerense al tope de imagen en un grupo de ocho dirigentes del justicialismo con mayor proyección. La particularidad del sondeo es que fue realizado entre los más de tres millones de afiliados al PJ de todo el país. Kicillof obtuvo un 76% de respuestas positivas y apenas un 13% de negativas, por encima del senador Eduardo "Wado de Pedro" y bastante mejor que Sergio Massa y Máximo Kirchner, entre otros referentes incluidos.

Pese a su identificación con la provincia de Buenos Aires que gestiona desde hace cinco años, Kicillof también consiguió buenos porcentajes de aceptación entre los peronistas del interior. En el caso del Conurbano, su imagen positiva trepó al 80% de los consultados mientras que en el interior el índice alcanzó el 74%. Una de las preocupaciones de Kicillof ha sido también hacer gestos que sirvan para reconciliar al peronismo/kirchnerismo con el resto del país, generando una buen vínculo con los gobernadores, tanto del peronismo como de otras fuerzas. Los patrulleros para el radical santafesino Maximiliano Pullaro o las ambulancias para el chubutense Ignacio Torres, del PRO, fueron una muestra de eso. También abre la posibilidad de un frente más amplio que el actual.

En la grilla de los candidatos con proyección no fue incluida la ex presidenta y titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner. No obstante, en ese sondeo aparece posicionada un poco por detrás de Kicillof en cuanto a imagen positiva entre los afiliados al peronismo -tiene 71%- y una imagen negativa más alta. Esas características se repiten en otros encuestas aparecidas en estas semanas. Aún con el repunte de imagen que consigiuó en los últimos tiempos entre quienes se identifican como opositores al gobierno a partir de sus discusiones en las redes con Javier Milei, CFK suele quedar al menos un par de puntos por debajo de Kicillof en imagen positiva y negativa.

En el último trabajo de Zuban Córdoba y Asociados la imagen positiva de Axel fue del 45,1% contra el 43,7% de Cristina. En tanto que para Proyección, en una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, la diferencia a favor del gobernador fue un poco mayor: 47,5 a 43,9%. Ambos tendrán un rol a jugar en las elecciones del año que viene en el estratégico territorio bonaerense que concentra casi el 40% del padrón nacional. Una decisión de táctica electoral tendrá que ver con el mantenimiento de las PASO, tanto a nivel nacional -el Gobierno busca eliminarlas- como en la PBA. Kicillof pateó la discusión para febrero, a la espera de lo que se resuelva con las primarias nacionales.

Un interesante sondeo realizado por Celag exclusivamente entre los votantes de Unión por la Patria en la segunda vuelta de 2023 se inclinó más por el no que por el sí. Un 40% de los consultados respondió que había que eliminarlas, en tanto que un 33% se inclinó por mantenerlas tal como están y un 19% habló de mantenerlas pero que no sean obligatorias. También está la opción de suspenderlas por esta vez hasta que se llegue a un consenso más amplio sobre su contuinidad o eliminación. El gobernador viene hablando desde hace tiempo con los intendentes, pero también con referentes de otros partidos. Son muchas las variables a tener en cuenta y podría decidir la suerte del comicio bonaerense.

Como para despejar toda duda, Kicillof dejó varias definiciones políticas en el encendido mensaje de este viernes en La Plata. Habló de la construcción de "un inmenso frente" y subrayó que en su condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires se sentía en la obligación de ponerse al hombro de su construcción para que el electorado tenga una alternativa para el futuro. La idea de un frente reorganizado y fortalecido surgió también como respuesta en el sondeo de Celag: un 66,6% de los votantes de UP lo consideraron la opción más adecuada para ganarle a Milei, en tanto que un 26,6% se inclinó por una opción más disruptiva y por fuera de las fuerzas tradicionales.

Cuando le pidieron a estos electores de Unión por la Patria que definieran con una palabra qué características debería tener quien se ubique a la cabeza de este frente opositor reorganizado quedó "honestidad" en primer lugar, seguido de "coraje", "convicción", "liderazgo" y "firmeza". También marcaron una hoja de ruta para confrontar con el modelo de Milei. Interrogados acerca de la política más urgente para revertir la actual situación económica consideraron en primer lugar el "aumento de los salarios", en segundo la "reforma de la justicia" y en tercero "impedir el proceso de privatizaciones".

Una de las más notorias que el Gobierno busca llevar adelante es la venta de Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera que Kicillof ofreció tomar a su cargo. Lejos de abandonar la idea, esta semana Bianco informó que por instrucción del gobernador ya había tomado contacto con funcionarios de la Casa Rosada para avanzar en la conformación de una mesa de trabajo. Kicillof consiguió para su propuesta el apoyo de los gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, además de los gremios de trabajadores del sector. La Casa Rosada dejó de hablar del envío del proyecto de privatización al Congreso.