En medio de la crisis educativa por el desfinanciamiento que impulsa el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei hizo una serie de declaraciones que suscitaron una fuerte reacción negativa en la sociedad. En el sondeo que la consultora Zuban Córdoba difundió este domingo, el 91% se mostró en desacuerdo con que las universidades públicas sean "un gasto innecesario".

Mientras Milei sigue con su plan motosierra y pone en jaque el funcionamiento de las casas de altos estudios, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se distancia de las políticas libertarias y se enfoca en el desarrollo provincial, con la educación pública como una de las bases para lograr un crecimiento. En este marco, el sondeo reveló que el 54,5% aprueba su gestión en la Provincia.

La encuesta de Zuban Córdoba se realizó sobre una base de 1900 argentinos entre el 11 y el 13 de octubre. Cuenta con un margen de error de +/- 2.25% y un nivel de confianza del 95%.

Uno de los puntos más importantes que detalla el relevamiento es que Milei no es más popular que ninguno de los 24 gobernadores en el territorio de cada mandatario provincial. Esto puede marcar una tendencia de cara a las elecciones legislativas de 2025, ya que se decidirá la conformación de los bloques legislativos.

No obstante, los datos sustanciales que se revelaron están relacionados con el rechazo social a las afirmaciones de Milei en materia educativa. El jefe de Estado había definido a las universidades como un "obstáculo" para la movilidad social durante el acto donde renombró el Centro Cultural Kirchner. “El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, con la cultura y el tiempo necesarios para poder estudiar", lanzó.

Sin embargo, la respuesta fue contundente: el 80,7% de los encuestados consideró que las universidades "ayudan a la movilidad social" ascendente en Argentina, frente al 13,2% que opinó lo contrario. Es decir, que el acceso a la educación pública superior aportó a la profesionalización individual y el salto generacional en la escala socioeconómica.

Llaryora no duda en marcar los contrapuntos con el Ejecutivo nacional. Luego de que la Cámara de Diputados blindara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el cordobés cruzó al Presidente al asegurar que "de las crisis se sale con más educación, no con menos". A su vez, afirmó que "este no es un tema partidario, es un juicio de valor, es considerar que la educación es una herramienta que transforma la vida de los pueblos".

De esta manera, reclamó la conformación de una mesa de diálogo para solucionar el conflicto con el sistema universitario, ya que el Presupuesto previsto para 2025 "es la mitad de lo solicitado".

Llaryora construirá una nueva sede de la Universidad Provincial en Marcos Juárez

A la par de su pedido por más recursos y también por “inteligencia y humildad” para superar el conflicto con las universidades, el gobernador Llaryora anunció la construcción de una sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Marcos Juárez.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior en la región, adaptando la oferta académica a las necesidades productivas de Marcos Juárez. Se espera que la nueva sede incorpore al Instituto Superior Bernardo Houssay, cuyas carreras de formación técnica se convertirán en licenciaturas.

El mandatario cordobés anunció la decisión durante la celebración del 25 aniversario del Centro Universitario y de los 137 años de Marcos Juárez. Allí, destacó que este plan de federalización es ejecutado "en un momento de restricción, donde la oferta educativa nacional se retrae".

"Nosotros hemos decidido abrir nuevas sedes de la universidad provincial para llegar a más pueblos y ciudades. Cuando empezamos a abrir las sedes, Marcos Juárez fue elegido como un lugar central”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que "las universidades están en las grandes ciudades, y había que tomar una decisión, porque el crecimiento y desarrollo de las ciudades tiene mucho que ver con su oferta educativa, las ciudades que más crecen son aquellas que mantienen oferta educativa o que tienen un polo regional cerca”, afirmó Llaryora.