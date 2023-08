Las centrales sindicales CGT y CTA repudiaron a Sica y su propuesta para sacar derechos laborales

Dante Sica, uno de los principales allegados a Patricia Bullrich, aseguró que si Juntos por el Cambio gana las próximas elecciones buscará "suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los Convenios Colectivos de Trabajo se modernicen".

Los máximos referentes de la CGT, de la CTA y la CTA Autónoma rechazaron las declaraciones del exministro de Industria del macrismo, Dante Sica, quien aseguró que si Juntos por el Cambio gana las próximas elecciones buscará "suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los Convenios Colectivos de Trabajo se modernicen". Además, en declaraciones radiales, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri remarcó que "es necesario reducir el costo de las indemnizaciones" por despido.

"Dejamos en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT)", salió al cruce a través de su cuenta de Twitter el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer. El sindicalista de la sanidad se refirió de esta forma a las declaraciones del exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri quien propuso una "reforma laboral, con nuevas condiciones laborales y sin indemnizaciones por despidos".

Dante Sica y su propuesta para recortar derechos

Los convenios colectivos de trabajo tienen un determinado tiempo de duración, y en la actualidad, si ese plazo se cumple y las partes no negocian uno nuevo se mantiene el actual. Eso garantiza el concepto técnico de ultractividad, consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250, algo que que Sica propone suspender. El economista Dante Sica aseguró que si Patricia Bullrich suspendería por decreto los convenios colectivos de trabajo, obligándolos en un plazo breve a "actualizarse".

"Dejamos en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los Convenios Colectivos de Trabajo. Repudiamos estos dichos y defenderemos con todas nuestras fuerzas la negociación colectiva. Esta es la campaña del miedo que nos adjudican, bajo ninguna circunstancia permitiremos la caída de los CCT. Siguen provocando a los trabajadorx}es con sus propuestas lamentables", agregó Daer al salir al cruce de Sica. Por su parte, el diputado (FdT) y titular de la CTA, Hugo Yasky, también se sumó a los rechazos a las declaraciones de Sica y en diálogo con Radio 10 afirmó: "Todos los días suman propuestas para podar los derechos de los trabajadores, como lo hizo Sica".

"Desde la derecha van agregando todos los días una idea nueva con un solo objetivo: podar los derechos de los trabajadores. Piensan como patrones, no quieren una Argentina con trabajadores con derechos, no quieren un país con un proyecto para todos los sectores", remarcó. Para Yasky, "con lo que dijo Sica queda claro que buscan bajar el costo laboral y hambrear a la gente. Hablan de una brutal devaluación y ajuste del Estado que se va a llevar puesto los salarios de los estatales".

Asimismo, el secretario adjunto del gremio de Smata y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Mario Manrique, sostuvo hoy que los convenios colectivos de trabajo de los argentinos "no se tocan", en respuesta a los dichos del exministro de la gestión que encabezó Macri. Sica "ya lo demostró cuando fue funcionario, es un hombre que no entiende, no conoce el mundo del trabajo de la forma que nosotros lo entendemos y lo conocemos", destacó Manrique en declaraciones a Télam Radio.

Por último, la dirigente peronista y abogada laboralista, Natalia Salvo, indicó a través de su cuenta de Twitter que "el macrismo quiere los convenios colectivos de la precarización, como el de (la empresa) Mercado Libre".

En este sentido, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó contra los candidatos de Juntos por el Cambio de estas elecciones 2023 al señalar que plantean “terminar con las indemnizaciones por despidos o que van a volver a la reforma laboral que se planteaban en aquel momento como la ley Banelco, durante la época que Patricia Bullrich era ministra de trabajo de la Alianza”.

Con información de Télam