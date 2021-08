La delirante teoría de Carrió sobre Alberto y CFK: "Primero abraza, después voltea"

Luego de que Cristina Kirchner saliera a respaldar a Alberto Fernández, a la referente de la Coalición Cívica se le soltó la cadena en LN+.

La exdiputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió no se tomó nada bien que la vicepresidenta, Cristina Kirchner haya salido a apoyar al presidente, Alberto Fernández después de la operación en torno a la foto de la reunión en Olivos. Además de criticar el gesto de Cristina, "Lilita" sorprendió a la audiencia de LN+ con una delirante teoría.

Elisa Carrió dialogó con José Del Rio en Mesa Chica por La Nación +, para sorpresa de nadie, opinó sobre el apoyo explícito que le manifestó Cristina Kirchner a la figura del presidente Alberto Fernández en un acto de Avellaneda. “Ella lo único que hace es ponerlo más débil a Alberto Fernández y darle el último apoyo”, teorizó.

En este sentido, "Lilita" no le bajó el tono a sus irresponsables vaticinios y agregó: "Tenemos que salir a la luz, acá hay mucha oscuridad, mucha fragilidad en el poder. No hay que entrar en el juego de Cristina Kirchner porque primero lo abraza (a Alberto Fernández) y después lo voltea”.

"Cuando (Cristina) le dice 'poné la casa en orden', está hablando de su vida privada", sugirió Carrió. "La oposición no debe entrar en el juego de Cristina. Nosotros tenemos que tener una estrategia de salida para toda la unión de la Argentina. Lo que ellos han construido a lo largo de décadas es un negocio del pobrismo, es decir retener a los pobres en la pobreza para mantenerse en el poder y eso no es popular, es demagógico y dictatorial", señaló.

Por último, sobre el pedido de juicio político a Alberto Fernández que la exdiputada rechazó pese a que haya sido impulsado por su espacio, renovó su paranoia y opinó: "Como anticipé la estrategia de Cristina, yo dije que no vamos a hacer juicio político porque después se puede sumar en un escándalo La Cámpora, los kirchneristas de Cristina y te deponen un presidente.

"Cristina no quiere una república, quiere ser Napoleón y lo dijo muchas veces", afirmó Carrió al tiempo que reforzó su teoría conspirativa al sugerir que la intención de la vicepresidenta no es apoyar a Alberto Fernández sino “es golpearlo en diciembre y asumir la presidencia”.

“Como yo golpista no soy, y no me voy a pegar a una estrategia ni de La Cámpora de Cristina, decimos que cuando haya causa penal habrá destitución, pero que sigan la causa y que expliquen por qué dos años antes no compraron Pfizer, no compraron Moderna y no estamos todos vacunados", completó.