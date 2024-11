Carrió intimó a Milei por los derechos humanos de las mujeres

La dirigente de la Coalición Cívica (CC-ARI) Elisa "Lilita" Carrió acusó al presidente, Javier Milei, de “violar alevosamente la Constitución” por no suscribir a la Declaración Sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres consensuada y firmada por todos los representantes de países en el marco de las reuniones previas al G20. El encuentro de las potencias del mundo se llevará a cabo entre el 18 y 19 de noviembre, en Río de Janeiro, Brasil.

De cara a ese cónclave, los países integrantes del bloque se consensuó una declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, en línea con los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Argentina fue el único país que decidió no suscribir el documento, el cual aboga por la igualdad económica, la justicia climática y el enfrentamiento de la violencia de género y los miembros del gabinete nacional, más de una vez, se pronunciaron en contra de esas pautas.

En su carta pública bajo el título “intimación de Carrió al presidente por los derechos humanos de las mujeres”, la dirigenta manifestó su rechazo a la decisión diplomática tomada. Allí, aclaró que además de ir en contra de la Constitución, también choca con los tratados de derechos humanos con jerarquía constitución y “desconoce por completo” la Agenda Mundial de los Derechos Humanos de las Mujeres que promueve la adopción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos a las mujeres, sostuvo.

“Sr. Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN aunque no le guste, porque así lo exige el Estado de Derecho. Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada, así lo demuestran”, escribió Carrió, en el mensaje que compartió en las redes sociales.

También apuntó a otros actores del gabinete nacional, como la secretaria general de la presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei; al asesor Santiago Caputo; y al flamante canciller, Gerardo Werthein, sobre quienes asumió que ninguno de ellos “ha leído alguna vez” la Carta Magna, a quienes también les dedicó la carta “a título de intimación”.

En las cuatro páginas, Carrió también explicó que la decisión contradice también principios constitucionales en materia de justicia climática, todo lo que compromete la posición de Argentina en el escenario global.

Carrió, que fue constituyente y participó en la redacción del artículo 75 de la Constitución Nacional que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, sostuvo en su carta que el rechazo del gobierno a la declaración viola los artículos 16, 41 y 75. Estos artículos, explicó, obligan al Estado argentino a garantizar la igualdad ante la ley, el derecho a un ambiente sano y la protección de los derechos de las mujeres, niñas y grupos vulnerables.

En ese sentido, consideró la posición de Gobierno como una medida “regresiva” que “disminuye el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres”. Advirtió, en ese sentido, sobre una posible acción judicial por abuso de autoridad, en caso de persistir en esa postura.

Además, se dio lugar para analizar la política exterior argentina durante estos meses, que estuvo, sobre todo, manejada desde un punto de vista ideológico, lejano a posturas históricas en el ámbito internacional y, muchas veces, contrarias a los intereses del país. Ahora, esa cartera pasó de manos de Diana Mondino al hasta ahora embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, que asumirá su cargo después del 5 de noviembre. Para Carrió la falta de una figura en el cargo afecta la capacidad de representación y negociación de Argentina en el ámbito internacional.

La postura del Gobierno nacional en la arena internacional, en tanto, tiene su correlato al interior del país: deshizo 40 años de institucionalidad de políticas públicas en materia de género.