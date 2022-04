Carrió adelantó que no votará a Macri como presidente: "No sé donde va a estar"

La legisladora lamentó el acercamiento entre el líder de Cambiemos y Javier Milei, y fue muy dura con los seguidores del economista libertario.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo que no votaría a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales 2023 en caso de que se confirme su postulación y lamentó su acercamiento al neoliberal Javier Milei. La ex diputada nacional apuntó a la interna dentro de Juntos por el Cambio.

"¿Te cabe alguna duda de que Macri va a ser candidato a Presidente? Escribió un libro que se llama Primer Tiempo, él piensa como en el fútbol, piensa que va a haber segundo tiempo. Él espera reconocimiento y tiene todo el derecho. Ahora yo no sé dónde va a estar, porque él tiene muchas coincidencias con Milei y yo no sé a dónde llegan las encuestas sinceramente", sostuvo Carrió.

La ex legisladora liquidó al neoliberal que se acerca a Cambiemos: "Milei es un emergente de la bronca y de la angustia y sobre todo de la ausencia de conocimiento, de formación y de educación de las generaciones jóvenes". Luego afirmó que es un "inestable" al igual que sus seguidores.

En referencia al acercamiento con Milei, Carrió agregó: "Macri tiene derecho a hablar con Milei, ya tuvo tres Zoom. Tenemos que dar el debate entre los libertarios, nosotros en la Coalición Cívica tenemos muchos libertarios. Tenemos que dar el debate de qué es la libertad. Sin ley no hay libertad, porque sino siempre triunfa el más fuerte", sostuvo.

Carrió dijo que no son importantes los nombres que se presenten a elecciones, pero adelantó que no votaría a Mauricio Macri. "Yo no lo votaría. No sé por quién voy a votar. y no sé lo que va a pasar el año que viene”, amplió. No obstante, rescató que “siempre lo acompañó” durante su gobierno, y “no solo en los buenos momentos”, sino también “en los malos”.

Carrió dijo que en esa línea que estuvo junto a Mauricio Macri incluso cuando desde el propio partido PRO buscaban “voltear” a ministros de su gabinete, como a Marcos Peña y a Gustavo Lopetegui. Luego apuntó contra Rogelia Frigerio quien será indagado por "negociaciones incompatibles" al beneficiar a una empresa dedicada al rubro inmobiliario en la que había invertido su dinero personal. "Yo estoy muy de acuerdo que Frigerio vaya a indagatoria y se lo dije en la cara cuando terminamos en derrota. Yo no fui la de esta denuncia, voy a ser la de otra, pero los que robaron en el gobierno de Cambiemos menos perdón tienen", enfatizó.

Carrió se mostró molesta con los dirigentes de Cambiemos que votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Eso era un dólar a 400 pesos, era adelantar el desastre. López Murphy y Milei dicen que hay que honrar las deudas, pero votan en contra. Esto no fue por Massa, porque ya decían que iban a votar en contra de febrero".