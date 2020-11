Elisa Carrió criticó el estado físico del presidente Alberto Fernández y le brindó una serie de consejos estéticos. Todo sucedió en medio de una entrevista en La Nación +.

La ex diputada de Juntos por el Cambio estaba siendo consultada sobre su postura con respecto a la nueva fórmula de movilidad que busca implementar el Gobierno. En eso, Carrió cambia completamente de tema y dice: "Está feo el Presidente, ¿vieron?"

La conductora Laura di Marco se mostró sorprendida con la afirmación de Carrió, pero le siguió el juego y destacó: "Esta como ojeroso, ¿no?". Carrió seguía mirando la pantalla que iba mostrando distintas figuras del ámbito político y volvió a remarcar el mal estado físico de cada uno de ellos. Incluso, según evidenció la conductora, parece que le hizo la misma crítica al ex presidente Mauricio Macri y al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Después de sus críticas, la líder de la Coalición Cívica dio una serie de tips de belleza: "Que se pongan aceite de coco con un poquito de jalea real para mejorar la cara".

El futuro de Carrió en la política

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", aseguró Carrió. Además, sostuvo que las personas "la respetan por la coherencia", sin embargo remarcó: "Ya no puedo estar en esa Cámara de Diputados porque es insalubre". Y se refirió a cómo afectó su salud la actividad política a causa del estrés.

Sobre sus futuros proyectos, contó que el próximo 10 de diciembre lanzará su marca de ropa para mujeres con talles grandes y también presentará 18 libros de mil páginas sobre sus 25 años de vida política. "También estoy con coaching espiritual. Sé mucho de budismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo y estudié mucha filosofía", agregó y contó que piensa enseñar en universidades.