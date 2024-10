El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó su intención de liderar el Partido Justicialista y afirmó que se presentará a las elecciones el próximo 17 de noviembre. Aunque todavía no se conocen quiénes acompañarán al riojano, afirmó en sus redes sociales que sigue "con entusiasmo" construyendo su proyecto. El anuncio llegó unas horas después de que se diera a conocer la lista presentada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lleva el nombre de "Primero La Patria", es celeste y blanca y llevará el número 2.

En su mensaje, sin hacer referencias personales, lamentó que no hay "debates amplios" ni la intención de "debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei". Y con dureza, cuestionó: "Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo". Por lo que convocó a "dejar atrás esta forma de construir política".

Desde el entorno de Quintela ya le habían confiado a El Destape que su candidatura "sigue en pie" mientras se descuentan las horas para que se cumpla el plazo para presentar la lista, que se cumple a las 23.59 de este sábado. El gobernador, además, pasó por El Destape AM 1070 esta semana, en donde expresó en relación a la interna que "Cristina está para cosas más importantes" y que "ella puede ser una embajadora itinerante de los argentinos con respecto a las charlas magistrales que da".

Este jueves, tras el acto que Kicillof protagonizó en Berisso por el Día de la Lealtad peronista, destacó a su par bonaerense al apuntar que "planteó una alternativa, quiere ser parte de la construcción de este proyecto de país".

La carta de Quintela

"Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto", son las primeras palabras que Quintela escribió en sus redes sociales para ratificar su candidatura para la presidencia del Partido Justicialista. Allí, además, hizo un análisis sobre la interna que se vive hacia adentro del movimiento. Dijo que ve "con dolor" lo que sucede y consideró que "a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei".

El mandatario riojano contó que hace meses que recorre el país contándoles a "todos los peronistas" que se ofrece para conducir "esta nueva etapa del partido": "No he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación", afirmó.

"La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido", cerró.