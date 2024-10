Quintela ya tiene los avales para ir por la presidencia del PJ

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consiguió los avales necesarios para la candidatura de su línea interna "Federalismo y Justicia", con la que que buscará competir en las elecciones partidarias del Partido Justicialista (PJ).

Según pudo corroborar El Destape, el jefe de Gobierno provincial obtuvo los avales de los cinco consejos de partido provinciales que se requieren para participar en la contienda partidaria, pactada para el 17 de noviembre, en la que también participaría la ex presidenta Cristina Kirchner. Los PJ provinciales que lo apoyaron son los de San Luis, Misiones, Salta, La Rioja y Chaco.

Hace una semana, el gobernador oficializó su candidatura para la conducción del partido con los avales de San Luis, Misiones, Salta y La Rioja. Este miércoles, sumó el del PJ de Chaco.

Quintela defiende su propuesta para el peronismo

En una entrevista este miércoles con El Destape AM 1070, el riojano afirmó afirmó que en las elecciones para presidir el PJ buscará "recuperar el carácter movimientista del peronismo" y sostuvo que la ex presidenta "está para cosas más importantes". "Nadie puede dudar de lo que pienso por Cristina que es afecto y cariño. Considero y reconozco su valía y capacidad demostrada ya. Pienso que este no es un lugar para ella, porque creo que no podemos bajarla para que venga a competir por la presidencia del PJ. Creo que ella está para cosas más importantes, creo que ella puede ser una embajadora itinerante de los argentinos con respecto a las charlas magistrales que da. Ir a competir en este terreno es bajarla un escalón", afirmó.

También explicó que busca "plantear un esquema renovador. No sólo de personas, sino básicamente una renovación de ideas, de lenguajes, de métodos, de procedimientos, de formas de vincularnos con nuestra gente. La cercanía y la presencialidad de mostrar que la gente te vea, que sos de carne y hueso, que sos una persona común y corriente que quiere conducir los movimientos de un movimiento justicialista que está hoy desarticulado". "Hoy hay una confederación de gobierno provinciales, no hay un horizonte, ni un camino por el que podamos transitar todos juntos. Tomamos decisiones unilateralmente de forma individual, no de forma colectiva. Lo que necesitamos es articular todo esto, que el peronismo vuelva a tener el carácter movimentista, que vuelva a tener el carácter nacional, que todas las provincias tengamos un camino único para recorrer todos juntos en beneficio de nuestra gente", manifestó.