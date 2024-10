Quintela: "La sociedad no vuelve para atrás"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que presentará su lista para las elecciones del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, donde se enfrentará a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que desde la política necesitan realizar cambios en las formas, métodos y actitudes. "Tiene que haber otro sistema, uno distinto, la sociedad no vuelve para atrás. Mira hacia adelante, hacia el futuro y es lo que tenemos que construir", apuntó.

"Me presento, por supuesto. Estamos ultimando los detalles, vamos a hacerlo lo más temprano posible. Efectivamente voy a disputar la presidencia con Cristina Kirchner, lamento mucho esta situación pero sí. Es necesario e imprescindible bajar los tonos, nos necesitamos mutuamente si ella quiere –luego del proceso electoral– generar un espacio para fortalecer al peronismo", manifestó al inicio de la entrevista con Radio Mitre. Al mismo tiempo, señaló que el peronismo como movimiento debe "estar en la vanguardia" y ser la principal resistencia del gobierno de Javier Milei, "que avanza sobre los derechos de la mayoría absoluta de los ciudadanos". Frente a ello, llamó a dialogar y debatir.

Por otro lado, aseguró que "no es Cristina el problema" sino "el cansancio" para con la política que mostró la sociedad al votar en favor del actual presidente durante las últimas elecciones presidenciales. "Es necesario modificar muchas cosas, entre ellas: conductas, métodos, formas, actitudes, gestos, sistema de comunicación con nuestra gente. Hay un cansancio de cierta dirigencia en la cual me incluyo, aunque puedo ser un poco más nuevo en la consideración del resto de los argentinos que no me conocen. Se necesita una renovación en el peronismo, como en todas las fuerzas políticas", apuntó.

En el marco de las elecciones del PJ Nacional, Quintela pidió "no subestimar" al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al que calificó como "compañero, con el cual tengo un excelente diálogo y relación". Pero que en esa línea, "no he molestado a ninguno de mis compañeros" ni ha pedido apoyo alguno. "Al compañero Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo, porque es la única alternativa que tenemos los argentinos hoy por hoy. Yo le pedí que no se metiera para que no genere ningún tipo de suspicacia. La verdad que está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad que tiene ese rol", agregó.

"Yo no me atrevería a decir que la etapa de Cristina se terminó. Sí creo que nosotros tenemos que bajar los decibeles y entender que lo que terminó, con la irrupción de Milei, es una forma o un método de hacer política. Creo yo que tiene que haber otro sistema, uno distinto, la sociedad no vuelve para atrás. Mira hacia adelante, hacia el futuro y es lo que tenemos que construir", expresó el mandatario riojano, según su lectura. Y sentenció: "Yo mismo me considero que sería una transición en caso de que el afiliado me dé la posibilidad de conducir. Me tendría que encargar, junto con el resto de los compañeros, de generar las condiciones para las nuevas generaciones –con la nueva formación política y profesional–, para que generen consensos con las otras fuerzas y construyan un proyecto mucho mayor que supere los límites del Movimiento Nacional Justicialista".

Quintela cargó contra Milei: "No se soporta más"

Más allá de la interna dentro del PJ Nacional, el gobernador de La Rioja se refirió a la actualidad del país y a la gestión libertaria, caracterizada por el vaciamiento y los recortes. "Esto de Milei no se soporta más, la sociedad no lo soporta. (El ajuste) Va a tener consecuencias terribles, esperemos que no lleguen a los límites que nadie quiere, a las consecuencias que nadie quiere", expuso Quintela en declaraciones radiales. Además, sostuvo que "la situación es gravísima" y que Nación "tiene que tomar conciencia" del momento que atraviesa el territorio argentino.

"Tienen que saber que puede haber una reacción popular muy fuerte, que el esquema represivo que han preparado y han montado no puede impedir. No pueden impedir que la gente se movilice en pos de defender y recuperar sus derechos. La mayoría del pueblo argentino no puede, ni siquiera, pagar los servicios. Una persona que alquila tiene que pagar expensas, agua, luz, gas, el colectivo, vestirse, comer.... Es imposible. Antes no llegaba a fin de mes, ahora está endeudada la gente. Tienen que tomar conciencia de eso, señor Milei, porque está llevando al país a una situación que va a ser insoportable. Y cuando la gente salga, no se va a dejar golpear gratuitamente por las fuerzas", concluyó.