El Gobierno de Javier Milei se mete en las elecciones del PJ

El Gobierno Nacional se mete en las elecciones internas del Partido Justicialista. En la noche del martes llegó a la Casa Rosada el pedido de urnas del PJ para hacer los comicios que definirán quién será el próximo presidente partidario. Le solicitaron 6000 urnas al Poder Ejecutivo, pero Javier Milei les va a dar apenas 3200.

La Casa Rosada ya tiene lista una carta que será enviada este jueves a los apoderados del PJ para ratificar que le entregarán las urnas. En el texto, sin embargo, informará que "no podrá" cumplir el Gobierno con las 6000 pedidas por el peronismo. "No tenemos ni una más", argumentaron a El Destape desde Balcarce 50. "Se les va a dar las urnas que tenemos que son 3200. No tenemos 6000. No hay 6000 mil urnas. No son las elecciones nacionales", explicaron.

En el Gobierno expresaron ante este portal que "el tema es que pidieron con poca anticipación. De la noche a la mañana. Nosotros colaboramos. El PRO pidió 8 urnas para Río Negro y se las dimos. La UCR pidió 1200 y se las dimos. Pero no tenemos más que 3200".

"Para hacer una elección grande, nacional, hay que ir a una licitación es todo un proceso para adquirir más urnas que lleva un tiempo. Pero nosotros colaboramos igual con el PJ", aseveró una fuente de la Casa Rosada ante El Destape.

El sábado cierra el período para la inscripción de las listas competidoras por la presidencia del PJ. Al momento, los candidatos son Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tampoco está descartada la posibilidad de una lista de unidad. Si se da esto último, no habrá elecciones internas.

La propuesta electoral de Quintela

Quintela afirmó este miércoles que en las elecciones para presidir el Partido Justicialista buscará "recuperar el carácter movimientista del peronismo" y sostuvo que la dos veces presidenta Cristina Kirchner "está para cosas más importantes". En una entrevista con El Destape AM 1070, el mandatario provincial alertó por la violencia del presidente Javier Milei.

"Nadie puede dudar de lo que pienso por Cristina que es afecto y cariño. Considero y reconozco su valía y capacidad demostrada ya. Pienso que este no es un lugar para ella, porque creo que no podemos bajarla para que venga a competir por la presidencia del PJ. Creo que ella está para cosas más importantes, creo que ella puede ser una embajadora itinerante de los argentinos con respecto a las charlas magistrales que da. Ir a competir en este terreno es bajarla un escalón", afirmó en diálogo con Roberto Navarro.