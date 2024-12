Los Milei y el 2025: el casting de candidatos, quién tiene la lapicera y la empresa digital que es la nueva usina libertaria

Cualquier movimiento o decisión de Javier Milei y su hermana Karina ya están "contaminados" por el escenario electoral. Todo avance, freno o retroceso para una dirección u otra tiene como contexto el desafío de 2025: ganar el plebiscito que le planteará a la sociedad el año próximo. Si apoyó o no las medidas del gobierno libertario.

El Gobierno ya prepara el casting de candidatos para 2025. La consigna es clara: "Vamos a elegir a todos los que estén encolumnados con la agenda del Presidente", dice uno de los estrategas políticos de LLA a El Destape.

Da un paso más este hombre que es el cerebro de la estrategia electoral de Milei: "No nos importa perder 38-34 sino tener gente que responda plenamente a Milei. Aunque pongamos en riesgo la victoria en Buenos Aires. No nos calienta demasiado, porque lo que se discute es tener bancas propias. Nunca va a estar, por ejemplo, un Manes de la vida en nuestra lista", revela ante este portal.

En La Libertad Avanza no quieren "larretistas o tibios". Para 2025 quieren tener personas plenamente alineadas al pensamiento libertario y lo que diga el Presidente. Incluso en cada provincia del país. "Milei lo que dijo es 'con los kukas no voy a ningún lado'. Cualquier tipo de acuerdo tiene una condición a priori que es el acuerdo con la agenda de Javier. No un acuerdo per se electoral. O sea, nos convendría entonces hacer un acuerdo con Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero) pero no va a pasar", advierten en Casa Rosada.

Como contraejemplo citan a Osvaldo Jaldo, el obediente gobernador de Tucumán: "Jaldo ha demostrado que apoya la agenda del Presidente sin peros y es razonables hacer acuerdos", adelantaron a El Destape desde Balcarce 50.

Hoy el panorama en la derecha es que por un lado van los libertarios, el PRO y radicales que estén con Milei y Karina y por el otro lado los amarillos que respondan a Mauricio Macri. La guerra con el expresidente es total y no hay paz. Sobre todo después del anuncio de Jorge Macri de desdoblar las elecciones. El karinismo porteño salió a destrozarlo al alcalde.

En la Provincia de Buenos Aires el panorama es diferente. En el Gobierno pretenden armar un súperfrente con los Avengers de la derecha e ir por el voto antiK. Quien suena más firme para encabezar esa alianza de violetas, amarillos y algún peronista perdido es Diego Santilli, que pegará el salto del PRO a LLA junto a su pareja, Soledad Acuña.

La persona encargada de la lapicera para designar a los candidatos en todo el país será Karina Milei. La ayudará el Presidente. Y opinará desde lejos Santiago Caputo. El resto, afuera. La última palabra la tendrá ella.

El oficialismo prepara un casting de candidatos con algunas particularidades. Hay una nueva usina libertaria que los Milei ven con buenos ojos y es una ONG que lidera el dueño de la empresa digital Globant llamada Endeavour. La integran más de 4000 emprendedores. De allí saldrían varios de los candidatos de LLA del 2025. "Tenemos una muy buena relación con Martín Migoya. Él creó una ONG. Y ahí iremos a buscar gente", contó a El Destape una fuente de Rosada que está al tanto de las negociaciones con diferentes dirigentes del país.

Las encuestas que vuelan en los despachos del Gobierno muestran un escenario favorable para los libertarios en varios distritos. Hay mucho optimismo con CABA ("vamos a salir primeros y obtener los dos senadores", dicen) y también hay buenos números en PBA ("estamos cabeza a cabeza con el peronismo", se agrandan).

Todos coinciden en Balcarce 50 que la marca en 2025 vale más que el nombre. "Hoy está muy bien cotizado La Libertad Avanza como sello y eso nos favorece", dice un analista del Gobierno. Parafraseando al kirchnerismo, en broma agrega: "El candidato es el proyecto. No importa los nombres. El peronismo dejó de existir, somos nosotros (risas)".

Por otro lado, Milei ya tiene completamente decidido dejar totalmente afuera a Victoria Villarruel y su círculo político de cualquier tipo de lista libertaria para las elecciones. En Casa Rosada el fuego no cesa y crece. "No tiene imagen la vice. La imagen pública de ella está construida en que representa al Presidente. Para la mayoría de la Argentina es Milei. Sino Villarruel no existiría", dice a El Destape enojado un entornista de Milei.

Con encuestas en la mano, afirma duramente este hombre clave del Gobierno sobre Villarruel: "La gente no sabe si es hija de milicos o hija de montoneros. Porque no saben quién es. Ella es Milei. No va a ocurrir, porque el presidente respeta las instituciones, pero si ella dice 'no soy Milei', desaparece". Y remata: "Hay apenas 100 o 200 mil personas que sienten que Villarruel los reivindica, nada más".