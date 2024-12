Las elecciones del 2025 todavía tienen más dudas que certezas aunque hay movimientos que empiezan a dar pistas de lo que se viene. Mientras Javier Milei y Mauricio Macri pulsean las condiciones de un posible acuerdo electoral, varios de los ex Juntos por el Cambio avanzan en la construcción de un nuevo centro. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta, quien cerró el año con una imagen distinta a la que mostró en la última campaña: cambió las fotos con políticos de variados orígenes por un encuentro con emprendedores. Con críticas al sistema político que integra, promueve liderazgos de ciudadanos con proyectos que tienen un impacto social. Aprovechó para confrontar con Milei en cuanto al rol del Estado.

En agosto Larreta lanzó Movimiento al Desarrollo (MAD), el think tank para promover las ideas del desarrollismo y cuyo nacimiento había adelantado El Destape. Presidida por su alfil en el Congreso, la senadora Guadalupe Tagliaferri, la fundación cerró el año con un encuentro federal para potenciar liderazgos ciudadanas. La iniciativa fue bautizada como “100 audaces” y Larreta tomó conocimiento de ella por Emmanuel Ferrario, joven legislador porteño de su mesa chica que se interesa por proyectos con impacto social.

Larreta junto a sus leales Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La actividad debe ser leída más allá del trabajo de la fundación. La imagen del fin de año de Larreta dista mucho de la que mostró en 2022. En ese momento, en la previa de un año electoral, con un clima mundialista se mostraba como cabeza de un nutrido grupo de dirigentes del PRO entre los que estaban quienes hoy son gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis). Convencido de que las fotos con políticos es lo que se rechazó en las elecciones, ahora busca darle visibilidad a personas fuera del sistema que tienen ascendencia en sus comunidades por los proyectos con impacto social que impulsan. Sobre este cambio, desde la mesa chica de Larreta sentenciaron: “El álbum de figuritas con políticos no es el camino”.

Larreta cambió foto con políticos por líderes ciudadanos.

El evento duró dos días y fue la culminación de un programa que duró tres meses y del que participaron 100 proyectos con mayor potencial seleccionados de una convocatoria que se hizo en agosto pasado. Entre los expositores, además de los protagonistas, hablaron Tagliaferri y el titular de TECHO Argentina y ex integrante del gabinete larretista Juan Maquieyra.

Al tomar la palabra, Ferrario hizo hincapié en que “frente a la desconfianza y falta de resultados de parte del sistema político” es necesario “dar lugar a nuevas ideas y nuevas personas que ya están solucionando problemas en sus comunidades”. En el cierre, Rodríguez Larreta, sostuvo que “es un orgullo para todos nosotros poder aunar las voluntades de cambio, trascendiendo los límites del preconcepto ideológico, sosteniendo proyectos efectivos, concretos y duraderos”.

Allí, también contrastó su mirada del Estado con la de Milei. Mientras el Presidente quiere destruirlo, Larreta apuntó que se lo necesita “para crecer, para dar garantías de estado de derecho y para que haya normas claras de juego”. Para él, independientemente de que la macro esté bien, “si los beneficios no están atados a un plan de desarrollo que impacte en la economía real no sirve de mucho”. Y llamó a “seguir creciendo en todo el país, generando impacto y llevando soluciones concretas a los problemas de la gente”.

Solucionar problemas

Ante un Milei que revuelve la clase política profundamente, lo que se le pide a un político y por lo que la sociedad no consiguió respuesta hasta acá, Larreta se lo pide a ciudadanos sin militancia pero con experiencia en liderar proyectos. Todo un mensaje de un político tradicional que todavía no define si será o no candidato el año que viene. En su entorno no es unánime la opinión sobre si tiene o no que jugar. Entre quienes están a favor, el debate pasa por si se pone al frente de una construcción o detrás de una cara joven y nueva para el sistema político.

Mientras define, comenzó a transitar la creación de su propio partido. Será en la Ciudad de Buenos Aires y para ello necesita juntar 4000 afiliados. El sello propio es un paso que puede ser leído como una provocación para Macri, que ya es tensionado por Bullrich para ir hacia La Libertad Avanza. Al PRO no le sobra nada y si Larreta juega por afuera, apuestan cerca suyo, puede arrastrar parte del voto blando amarillo. “Macri va a hacer todo lo posible para que no haya una tercera posición porque el PRO no tiene nada para regalar en la ciudad y ni hablar a nivel nacional”, analizaron cerca de Larreta.

Que active o no el partido político propio dependerá de si decide o no ser candidato y de cómo se arme ese espacio de centro. Quienes están cerca de Larreta en el último tiempo son dirigentes como Elisa Carrió, quien además estuvo presente en su casamiento con Milagros Maylin. De hecho, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, participó en varias oportunidades de actividades del MAD y esta última no fue la excepción. Larreta también se mostró junto a Emilio Monzó y Nicolás Massot, más allá de estar cerca de los gobernadores de Juntos por el Cambio al participar de reuniones de Gabinete ampliado. Mientras que con Martín Lousteau la relación hoy pasa por un momento de frialdad y lejanía.

A días de que Jorge Macri oficialice el desdoblamiento y adelante las elecciones porteñas como anticipó El Destape, Larreta muestra que siendo candidato o no su intención es jugar en el territorio que gobernó ocho años. Si bien la gestión sigue en manos del PRO, dentro del partido hay cuestionamientos a la gestión de Jorge Macri porque consideran que no respeta el espíritu iniciado por su primo Mauricio allá por 2007.

Un ex funcionario del PRO que acompañó a Mauricio Macri tanto en Ciudad como en Nación le expresó a El Destape su decepción con lo que ve a diario de la administración del ex intendente de Vicente López. “Está rompiendo el ADN del modelo de gestión del PRO y no está claro el plan de gobierno”, advirtió. Una de las críticas que se le hace al actual alcalde porteño es su decisión de levantar la bicisenda ubicada sobre la calle Tucumán bajo el argumento de que generaba trastornos para transeúntes y automovilistas. Ocurre que las bicisendas son un sello distintivo desde que este partido comenzó a gobernar la Ciudad y que se profundizó con Larreta. “La gestión en general es un desastre. El método Larreta, que predominó durante 16 años, ya no existe más. Jorge no cree en eso porque es más político y hay pocos políticos que gestionen bien”, cruzaron en el larretismo.

Larreta intenta dejar atrás el golpe electoral que, jura, no vio venir. Este año lo dedicó a reflexionar y entendió que la sociedad no reclama a políticos del sistema. En el inicio de este nuevo camino que emprendió para construir el nuevo centro, las incógnitas que todavía lo rodean quizás encuentren respuesta en el verano. Larreta pasará parte de la temporada en Mar del Plata y Pinamar con la familia y aprovechará para hacer algún movimiento en clave electoral.