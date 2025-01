Las cartas que baraja Kicillof para las elecciones en Buenos Aires, la disputa por la lapicera y el sello del peronismo

Axel Kicillof en el acto del 17 de octubre del año pasado

PASO sí, PASO no, elecciones concurrentes, desdoblamiento parcial, desdoblamiento total, Boleta Única de Papel o boleta partidaria. Al abanico de posibilidades en referencia al método y sistema electoral para las elecciones legislativas de este año que el gobernador Axel Kicillof deberá definir, se suma una instancia posterior y que apunta al armado de las listas. A la hora de conformar las listas, ¿quién tendrá la lapicera?

Si bien falta para ese escenario, y desde Casa de Gobierno no brindaron detalles sobre ello, lo cierto es que a la construcción del “gran frente electoral” que el gobernador pidió armar en diciembre del año pasado hay que buscarle un sello partidario. “Lo importante es quién tiene los votos”, dijo tácitamente a El Destape un ministro provincial. Sobre la conformación de las alianzas y el sello que lo encabezará “de alguna manera se va a resolver”, agregó.

“Acá el que gane la interna es el que liderará al peronismo en 2027”, analizó otro dirigente del PJ. Es decir, sin internas pero aún así existiendo las marcadas y públicas diferencias, el gobernador Axel Kicillof también definirá en estos comicios su futuro como líder del peronismo. A las posibles listas que se armen por afuera de la boleta más fuerte, “hay que ganarle contundentemente”.

En ese “por afuera”, asoman dirigentes que van desde la talla de Guillermo Moreno hasta Juan Grabois. En los últimos días, el titular de Patria Grande fue directo y concreto: “Si Cristina es candidata en la provincia, acompañaremos esa lista, pero solo en la categoría que vaya ella. En todas las categorías donde no compita ella, presentaremos listas propias”.

CFK-Kicillof: Pasado y presente

La semana pasada el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a las elecciones legislativas y dijo que “hoy el peronismo todavía no es una alternativa; hay que construirla”. El funcionario remarcó que la tarea política que tiene el peronismo “es ver cómo construye una alternativa” al gobierno de Milei.

Ante la consulta periodística sobre un posible encuentro entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, la mano derecha del gobernador dijo que “eventualmente sí, eventualmente sí, se van a juntar Axel y Cristina”. “Ellos tienen una relación de mucho afecto, una relación histórica, eventualmente sí”, volvió a remarcar.

El último encuentro público entre Kicillof y CFK fue en un acto de Abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro Argentino

Desde calle 6 indicaron que, hasta el momento, “no hubo diálogo entre ambos dirigentes”. Lo cierto es que CFK utiliza el hermetismo como una forma de gestionar y realizar encuentros. Sus reuniones políticas son de índole privada y sólo se comunican con un acuerdo previo entre las partes.

Las internas no tan internas

Otro interrogante que se plantea es, con la posibilidad cada vez más latente de que las PASO se suspendan, ¿cómo dirimirá sus internas el peronismo? “No va a haber internas, no debería haber”, confesó a este medio un dirigente peronista que frecuenta gobernación. Su afirmación fue más una aspiración de deseo que un hecho fáctico.

La “unidad” es una posibilidad que, depende en qué despacho se pronuncie, empieza a tomar fuerza. “Dividir solo lo beneficia a Milei”, dijo un funcionario que trabaja en calle 6 y está afiliado al PJ bonaerense hace más de dos décadas. “Que respeten y maduren”, dijo otro ministro en alusión a La Cámpora y las marcadas diferencias que tienen con el mandatario provincia.

Así las cosas, ¿podrá haber unidad en distritos que históricamente presentaron diferentes alternativas peronistas? ¿Habrá tregua en el conurbano? “Irán con otra lista que no será la nuestra”, señalaron fuentes gubernamentales y agregaron: “No es eso lo importante, nos gobierna Milei y contra ellos nos enfrentamos, no podemos perder el tiempo en estas cosas”. Hasta el momento la dimisión de los candidatos se generaba a través de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria. Con esa herramienta a punto de suspenderse el peronismo tendrá que buscar otros métodos.

Según pudo averiguar este medio, una posibilidad es que el PJ bonaerense realice un “Congreso Partidario”. El artículo 80 de la carta Orgánica del PJ de la provincia de Buenos Aires establece que “en el supuesto de Alianza o Frentes Electorales, el Presidente del Consejo Provincial quedará facultado para incorporar en las listas de dichas alianzas o frentes a los candidatos del Partido Justicialista, pudiendo alterar el orden en que éstos fueron elegidos en la respectiva elección interna”. El Presidente del Consejo Provincial hasta diciembre de 2025 es Máximo Kirchner.

“Se puede llamar a un Congreso y definir, si habrá internas, cómo se realizarán”, explicó a este medio un abogado y dirigente histórico del peronismo. “Se puede definir que haya internas en los distritos pero no en los cargos nacionales más importantes”, agregó. Dicho escenario sucedió en reiteradas elecciones y con todo tipo de alianzas y partidos políticos.

Actualmente, y según se detalla en la presentación ante la justicia electoral, la alianza de Unión Por la Patria está vigente y la componen el “Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande, Partido Intransigente, Partido Comunista, Partido Solidario, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Compromiso Federal, Partido Igualar, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Nuevo Buenos Aires, Partido Comunista Auténtico, Partido Izquierda Popular, Ganar, La Patria de los Comunes y Nueva Mayoría”. El nuevo frente podría contener los mismos espacios o sumar otros.