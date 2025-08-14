Junto Alak, Kicillof llamó a expresar "el enojo contra el ajuste en las urnas eligiendo la boleta de Fuerza Patria”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de la obra de ensanche y repavimentación sobre el tramo de Diagonal 74 de la Ciudad de La Plata. Allí, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, entregó escrituras gratuitas a familias del distinto, junto a un camión y equipamiento para la gestión de residuos sólidos urbanos.

Con una inversión estatal de $2.000 millones, Kicillof afirmó: “Aunque el Gobierno nacional esté empeñado en destruir el federalismo y desfinanciar a la provincia de Buenos Aires, redoblamos los esfuerzos y la creatividad para sostener las obras que mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo”. “En las próximas elecciones se juega un partido muy importante: debemos decidir si le ponemos un freno a Milei o si le damos un cheque en blanco para que profundice la motosierra contra la producción y el trabajo”, condenó el Gobernador en el acto de reinauguración de una obra clave en la seguridad vial de más de 250 mil personas en transitan la zona.

La gestión provincial informó que en la ciudad de La Plata hay más de 100 frentes de obra en distintos barrios, en los que hay 200 escuelas, trabajos hidráulicos y más de 2 mil cuadras de repavimentación. “Necesitamos que el enojo y la indignación contra el ajuste no se expresen solo entre cuatro paredes: debe ser también en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria, que es la única que el 7 de septiembre va a defender los derechos”, reflexionó el Gobernador.

Más inversión por parte del Gobierno provincial

La obra comprende el tramo entre las avenidas 32 y 38, y mejora la fluidez en el tránsito y el acceso a la ciudad desde la Autopista Buenos Aires-La Plata. Tras la millonaria inversión, se incorporó un nuevo carril de circulación y otro exclusivo para estacionamiento en ambos sentidos, en tanto que se cambiaron luminarias y se ejecutaron intervenciones hidráulicas y mejoras en veredas y rampas.

Por su parte, el intendente Alak subrayó: “Esta inauguración no es solo una nueva entrada a La Plata: es seguridad, accesibilidad, mejor iluminación y una mayor fluidez en el tránsito”. “Además, es la muestra de un Gobierno municipal que no llegó para recortar derechos, ni para ausentarse de sus responsabilidades: vinimos para invertir, planificar y trabajar para que los vecinos y vecinas tengan la ciudad que se merecen”, señaló el intendente.

Mi escritura, mi casa

Por otro lado, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el Gobernador entregó 415 escrituras gratuitas a familias del distrito. Con esta última entrega la ciudad de La Plata entregó un total de 3.828 títulos de propiedad desde el comiendo de la gestión.

Además estuvo presente la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, hicieron entrega de un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, seis camionetas para las reservas naturales y equipamiento e indumentaria para recicladores. Además, se otorgaron 200 bicicletas para alumnos del nivel secundario, kits de huertas y semillas para escuelas, y se distribuyeron luminarias led para instituciones locales. Finalmente, acompañado por el ministro de Trabajo, Walter Correa, se pusieron en funcionamiento cuatro camionetas 0 km para la realización de tareas de las delegaciones regionales del ministerio.