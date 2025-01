Juez reveló que quiere ser candidato de Milei en Córdoba: "A Macri le dije me voy a la mierda"

El senador nacional Luis Juez reveló la interna de su salida de la presidencia del bloque del PRO y la reacción del expresidente Mauricio Macri. Al fundamentar su postura, sostuvo que "siempre" dice lo que piensa y que su deber es "darle continuidad y herramientas" al gobierno de Javier Milei.

Tras oficializar su renuncia al bloque, Juez afirmó que en el PRO "muchas decisiones se toman desde afuera y se las comunican por teléfono". En diálogo con FM 107.3 RE, remarcó: "Con Mauricio tuvimos momentos tensos. No traiciono mis convicciones. Creo que hay que acompañar al Gobierno y darle herramientas".

"Le comuniqué a Macri que me iba a la mierda. Me pareció que lo lógico era dar un paso al costado. La respuesta de Macri fue que no le gustó, lógico, pero yo no soy fácil y te voy a decir siempre lo que pienso", soslayó Juez. De cara al futuro, señaló: "El 2027 es ciencia ficción. SI llego en condiciones, ojalá pueda ser candidato de un modelo que acierte de una vez por todas en los problemas que tiene la Argentina2.

Macri reunió a la mesa ejecutiva del PRO

El expresidente y titular del PRO Mauricio Macri reunió a la mesa ejecutiva de ese partido en medio del éxodo de dirigentes del partido amarillo a La Libertad Avanza (LLA). En ese encuentro incluso fue oficializado el senador Alfredo De Angeli como presidente del bloque del PRO en la Cámara alta después de la salida de Juez.

También se analizó una posible alianza con LLA, en medio de la estampida de distintos dirigentes del partido amarillo hacia las filas libertarias. "Las personas tienen que estar donde se sientan cómodas. Estar en un partido político es una opción y nadie está obligado a formar parte de un espacio", expresó la diputada Silvia Lospennato en declaraciones televisivas. En esa línea, la legisladora dijo "creer en los valores del PRO; creemos que representa algo muy importante para la Argentina y tiene mucho para aportar".

"Es un partido republicano, liberal y que quiere reformas económicas. Pero también quiere cuidar las instituciones y la constitucionalidad y tener una mejor justicia", planteó Lospennato, al tiempo que dijo que la salida de dirigentes del partido amarillo "no fue un tema de conversación" en el transcurso de la reunión.

La diputada se manifestó de esta manera durante el encuentro que mantuvo la planta mayor del PRO mantuvo en la sede partidaria de Balcarce 412. En la reunión se hicieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y los diputados nacionales Diego Santilli y María Eugenia Vidal.