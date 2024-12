La Ciudad anunció que desdoblará las elecciones y suspenderá las PASO

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que desdoblará las elecciones legislativas de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y adelantó que enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las comicios serán el domingo 6 de julio, un mes antes que a nivel nacional.

"Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos con los que hablé de suspender las PASO, porque nos va a permitir entre otras cosas ahorrar 20.000 millones de pesos en una elección que en general nunca tiene una competencia real en los espacios políticos", enfatizó.

También destacó haberle pedido al Gobierno nacional la suspensión de las PASO a nivel nacional. "Eso nos permitirá ahorrar más de 200.000 millones de pesos", mencionó Jorge Macri, quien además contó que ayer se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Sin embargo, en un tiro por elevación a La Libertad Avanza (LLA), el dirigente del PRO remarcó: "Muchos hablan de cambio, pero el único cambio es el que se hace, no el que se dice. Nosotros no hacemos simplemente anuncios, nosotros los llevamos adelante. No anunciamos cosas, sino que las hacemos, enfocados en ese cambio transformador que mejoran la vida de los que viven acá".

Los motivos que dio CABA para desdoblar

Entre las razones para desdoblar la elecciones, que significará que los porteños deberán ir a votar dos veces en 2025, el jefe de Gobierno porteño resaltó que "la mayoría de las provincias tienen la suerte de poder discutir su propia agenda" y que pretenden "lo mismo" para la Ciudad en los próximos comicios "Queremos legisladores que discutan los temas de la ciudad y no jueguen un lugar en una lista sino escuchar y asumir compromisos con los porteños", planteó.

Entre estos temas, Jorge Macri le marcó la cancha al Gobierno nacional con varios puntos que querrá discutir a partir del próximo año. "¿Queremos discutir que el puerto tenga que ser de la Ciudad o sea de Nación? ¿Que la terminal de ómnibus pase a la Ciudad o sea controlada por administración nacional? ¿Queremos dar la ampliación de la Justicia penal o va a seguir siendo de competencia nacional? ¿Queremos la creación de un servicio penitenciario propio en lugar e depender del sistema federal?", planteó.

Otro de los tópicos centrales que mencionó es "la deuda de 5 mil millones de dólares que tiene la Nación con la Ciudad" por los fondos coparticipables. "Sería bueno saber qué postura va a tener cada legislador", indicó.

Por otro lado, la flamante vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, detalló que las elecciones serán el domingo 6 de julio y agregó que "la mejor decisión para promover un debate que ponga a Buenos Aires primero es hacer las elecciones de manera separada y de forma desdoblada". "¿La ciudad de Buenos Aires es menos respecto de Santa Fe que ya ha decidido desdoblar? ¿Es menos que la provincia de Salta? ¿Somos menos que Chaco que ya desdoblaron?", se preguntó.