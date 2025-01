El dirigente del Frente Patria Grande y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, pidió que para en las elecciones legislativas 2025 se organice una gran PASO entre "todos" los que están "en contra de (el presidente Javier) Milei". Entre los políticos que mencionó como posibles integrantes del frente, habló del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, Martín Lousteau, o la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

Las declaraciones las dio en una entrevista que dio con el diario La Capital hace una semana, pero que se viralizaron este miércoles. En la misma, pidió "tratar de unificar lo que está roto", pero advirtió: "Para unificar lo que está roto no se puede usar como plasticola en un jarrón, porque se va a volver a romper".

"La fórmula correcta en este sentido es, todos los que estamos en contra de Milei, y te incluyo a un Lousteau, una (Margarita) Stolbizer, Carrió, hacemos una interna: el que gana, gana; el que pierde acompaña", dijo Grabois, antes de aclarar que se trataría de "una interna táctica".

El ex precandidato de UP en las elecciones presidenciales de 2023 advirtió que su idea aplica "para todo el país", pero "en la provincia de Buenos Aires se puede hacer perfectamente una coalición muy amplia y hacer una gran interna". "Todos los que estamos en contra de Milei adentro y el que gana, gana, y el que pierde, acompaña. Eso es lo que yo pienso, porque aparte son legislativas, no es que estamos eligiendo presidente", insistió.

Kicillof destrozó el falso discurso de sacrificio de Milei: "Militar el ajuste"

El gobernador Axel Kicillof salió a criticar las medidas de ajustes de Javier Milei que tuvieron como consecuencia el desplome de la sociedad en el consumo de la carne. “Están haciendo pedazos la capacidad de consumo del pueblo argentino”, afirmó y mostró diferentes gráficos en donde se detalla la baja en el consumo de la carne y el pollo y una suba de la del cerdo. “Como de costumbre, cada vez que gobierna la derecha, presenciamos el sobrehumano esfuerzo para ‘militar el ajuste’. Es decir, atenuar o hasta hacer pasar por positivo el sacrificio que le hacen padecer a la sociedad”, escribió el mandatario.

En esa línea, Kicillof dijo que el episodio del día se titulaba “’Los argentinos cambiaron los hábitos y ahora consumen más carne de pollo que de vaca’”. "Es una forma tramposa y miserable de presentar la cruel realidad: con la política económica de Milei, el consumo de carne se desplomó y es el menor en 100 años, al tiempo que cayó también el consumo de pollo, leche, frutas, verduras, etc”, repudió.