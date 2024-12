"Fuerza Argentina" se reunió en Pilar para analizar la coyuntura nacional

El movimiento Fuerza Argentina, integrado por una diversidad de sectores políticos, gremiales, culturales y sociales, llevó a cabo ayer un Plenario Nacional en el Camping de la Familia Metalúrgica UOMVL, en Pilar. El encuentro tuvo como objetivo realizar un balance sobre el crecimiento político de la agrupación y debatir sobre la situación actual del país, con miras a las elecciones legislativas de 2025. El intendente del municipio, Federico Achával, acompañó la actividad.

En la jornada, los dirigentes expresaron fuertes críticas al gobierno nacional y reiteraron la necesidad de "luchar en todos los ámbitos para enfrentar a este modelo de exclusión". Además, destacaron la importancia de fortalecer alianzas estratégicas para defender los derechos de los trabajadores, promover el desarrollo de la industria nacional y garantizar la soberanía del país.

"El peronismo es el único que representa los intereses del pueblo argentino", afirmó Achával al centrar su intervención en los desafíos que enfrenta el peronismo de cara al futuro. En su discurso, subrayó que el peronismo es "el único espacio que representa con vocación transformadora los intereses del pueblo argentino que el Gobierno Nacional pretende poner en jaque". Achával resaltó la necesidad de "generar trabajo de calidad" y construir "una sociedad donde el trabajo sea motivo de orgullo y de ascenso social de toda la familia". En este sentido, destacó que la industria nacional debe ser cuidada y protegida para que el país pueda “ponerse de pie”. "Las políticas de este Gobierno fracasaron y si siguen este camino, van a volver a fracasar", agregó con contundencia.

Por su parte, Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, criticó las políticas del gobierno actual, señalando que “nos condenan a una Argentina colonial”. "El próximo gobierno peronista no puede dudar en ser un país industrial", lanzó. En este contexto, anticipó que el próximo gobierno peronista "no puede tener dudas en la necesidad de ser un país industrial". Para Mariotto, la resistencia al actual modelo es esencial, así como la protección de los recursos nacionales. "Resistencia a este modelo, impedir un nuevo préstamo al FMI, los puertos y el comercio exterior deben estar en manos de los argentinos", concluyó.

Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, señaló que "Fuerza Argentina es un espacio de debate y resistencia" y destacó la importancia de los plenarios como un espacio de “debatir, resistir y planificar la Argentina que queremos y necesitamos”. Según Brey, estos encuentros son fundamentales para "resguardar a nuestra comunidad organizada" y avanzar en la construcción de un país más justo.

José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), apuntó que "el gobierno de Milei trae los peores recuerdos de los 90" y se refirió al impacto del gobierno de Javier Milei, comparándolo con los peores recuerdos de la década del 90, en términos de desocupación, desigualdad y destrucción de la industria nacional. “El destino de la Argentina está en los trabajadores y en la defensa de su industria”, afirmó.

El plenario contó con la presencia de una amplia variedad de dirigentes sindicales y políticos. Entre ellos, se destacaron Horacio Calculli, Secretario de Seguridad de Aeronavegantes; Andrés Miño, Secretario General del Sindicato de Camioneros Zona Norte; Javier López, Secretario General del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA); Pedro Villareal, Presidente de la Unión de Clubes a nivel Nacional; y Silvio Rodríguez, Concejal de Pilar.