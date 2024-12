Encuestas de elecciones 2025: una de las consultoras que acertó el triunfo de Milei dio un sondeo que preocupa al Presidente en un distrito clave

Una encuesta preocupa al Gobierno de cara a las elecciones legislativas.

La consultora CB, una de las que acertó el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, difundió una nueva encuesta de cara a los comicios legislativos del año que viene. En el sondeo, midió la imagen de posibles candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se votará senadores y podría darse un escenario de tres tercios.

Para esta encuesta, fueron consultadas 1.079 personas que viven en CABA, con un margen de error del +-3%. Los resultados arrojaron que, en el caso de la elección a senador, Mauricio Macri (PRO) encabeza los resultados con el 27,9%; en segundo lugar está, en caso de que sea candidato, Manuel Adorni (La Libertad Avanza), con el 24,1%, y en tercer lugar está el actual diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro, con el 23,3%.

En el caso de la elección a diputados nacionales, CB ubicó en primer lugar a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con el 25% de los votos; segundo quedó el actual senador Mariano Recalde, con el 20,9%, y en tercer lugar puso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el 19,8%. Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical (UCR), aparece con solamente el 9,1%.

La consultora midió también posibles candidaturas para la Legislatura porteña. Allí,el actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, tiene el 31,5% de los votos; en segundo lugar está el actual legislador libertario Ramiro Marra, quien figura con el 23,4%, y tercera estaría la ex legisladora Ofelia Fernández, con el 22,9%.

En la Ciudad de Buenos Aires podría darse un escenario de tres tercios.

Una encuesta revela un dato que deja mal parado a Milei por los jubilados

Una nueva encuesta de la consultora Analogías expuso el ajuste del Gobierno nacional a los jubilados: más de un 60% de los encuestados coincidió en que el presidente Javier Milei los "trata mal". Este año, el jefe de Estado vetó la fórmula jubilatoria que había aprobado el Congreso, medida que luego fue respaldada por más de 80 diputados oficialistas y aliados.

La encuesta de Analogías consta de 2.612 casos recogidos entre el 7 y el 9 de diciembre. El 62,5% consideró que el Gobierno "trata mal" a los jubilados, el 21,9% aseguró que los "trata bien" y 15,6% dijo no saber qué responder. La consultora hizo las preguntas tan solo unos días después de que el Gobierno anunciara que se achicaría la lista de afiliados al PAMI perderían sus medicamentos gratis. Para obtener sus remedios deberán llenar un formulario y cumplir con los requisitos para poder recibir un subsidio para la compra de fármacos. Las personas que no cumplan con esas exigencias no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento".