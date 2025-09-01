El 26 de octubre los argentinos votarán para renovar parte de la Cámara de Diputados y el Senado. A solo dos meses, el Gobierno ya estableció cuánto van a cobrar las autoridades de mesa, los delegados judiciales y tecnológicos en estas elecciones 2025.

Elecciones 2025: cuánto cobran las autoridades de mesa

Mediante la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional confirmó que cada persona que sea autoridad de mesa las elecciones legislativas recibirá $40.000 en concepto de viático. Mientras que quieren participen en las capacitaciones reconocidas por la Justicia Nacional Electoral obtendrán otros $40.000, lo que será un monto total de $80.000.

Desde el Ministerio del Interior, destacaron que el adicional busca incentivar la participación en la formación para las elecciones. "Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, sostuvieron.

Por otro lado, los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación percibirán $80.000, mientras que las personas que realicen los reportes solicitados por la Cámara Nacional Electoral sumarán un extra de $40.000.

Al tiempo que los delegados tecnológicos, encargados de la verificación biométrica de identidad, recibirán $120.000 por viáticos y la capacitación. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral recomendó que una parte del viático se abone solo a quienes cumplan con la remisión de reportes de incidentes durante la jornada electoral.

“Un porcentaje o alícuota —de aproximadamente un 30% del monto total previsto— será efectivo únicamente para aquellos agentes que, de acuerdo con lo que informe la Cámara Nacional Electoral, hubiesen dado cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por dicho Tribunal”, sostuvo al respecto la resolución del Gobierno.

Cómo y cuánto se cobra el viático por las elecciones

Las personas que fueron autoridades de mesa, delegados judiciales o delegados tecnológicos en las elecciones nacionales 2025 podrán cobrar sus viáticos de diferentes formas:

Transferencia bancaria.

Billetera virtual.

Cobro a través de la aplicación del Correo Argentino.

Retiro presencial en una sucursal del Correo Argentino.



Según estableció el Ejecutivo, el derecho a percibir el viático prescribirá a los 12 meses posteriores a la fecha de la elección. La Justicia Nacional Electoral verificará que los convocados hayan cumplido con sus funciones y le formará al Correo Argentino la nómina de quienes tienen derecho a cobrar.