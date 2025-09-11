Cuáles son las provincias que votan el domingo 26 de octubre en Argentina 2025

El próximo domingo 26 de octubre todo el país tendrá elecciones legislativas para elegir los representantes del Congreso Nacional. Ese día, además, cuatro provincias deberán renovar su legislatura local. ¿Cuáles son y qué vota cada una?

Elecciones nacionales: qué vota cada provincia el domingo 26 de octubre

El domingo 26 de octubre los argentinos habilitados de todo el país deberán ir a votar para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 nuevas bancas) y del Senado (24 bancas de las 72 que lo componen).

La cantidad de representantes que elegirá cada provincia depende del tamaño de su población. Todas decidirán por al menos por dos diputados este año, aunque no todas votarán senadores. Así, provincia por provincia deberán decidir por:

Buenos Aires: 35 diputados.

La Pampa: 3 disputados.

Río Negro: 3 senadores y 2 diputados.

La Rioja: 2 diputados.

Santa Fe: 9 diputados.

Córdoba: 9 diputados.

Jujuy: 3 diputados.

Salta: 3 senadores y 3 diputados.

Tucumán: 4 diputados.

Catamarca: 3 diputados.

San Juan: 3 diputados.

San Luis: 3 diputados.

Mendoza: 5 diputados.

Neuquén: 3 senadores y 2 diputados.

Chubut: 2 diputados.

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados.

Corrientes: 3 diputados.

Misiones: 3 diputados.

Chaco: 3 senadores y 4 diputados.

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados.

Formosa: 2 diputados.

Santa Cruz: 3 diputados.

Cuáles son las provincias que renuevan su Legislatura provincial el domingo 26 de octubre

En lo que va del año, la ciudad y provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Chaco, Jujuy, Misiones, Formosa, Santa Fe y Corrientes eligieron sus representantes a nivel provincial. Sin embargo, algunas provincias todavía no votaron, ya que sus elecciones serán el mismo día que los comicios nacionales. Estas son:

Catamarca : deberán elegir 21 diputados y ocho senadores provinciales.

: deberán elegir 21 diputados y ocho senadores provinciales. Mendoza : eligen 24 diputados y 19 senadores provinciales.

: eligen 24 diputados y 19 senadores provinciales. La Rioja : renuevan 18 bancas en la Legislatura provincial.

: renuevan 18 bancas en la Legislatura provincial. Santiago del Estero: la provincia elige este año gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, concejales municipales y algunas intendencias.

Elecciones legislativas 2025: cómo es el calendario electoral y dónde voto

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió el cronograma con todas las fechas claves incluso hasta después del domingo 26 de octubre de este 2025:

16 de septiembre : impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.

: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa. 21 de septiembre : inicio de campaña electoral en medios de comunicación.

: inicio de campaña electoral en medios de comunicación. 1° de octubre: difusión de lugares de votación, mesas y número de orden.

difusión de lugares de votación, mesas y número de orden. 24 de octubre: fin de la campaña electoral e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana, dos días antes de la elección.

fin de la campaña electoral e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana, dos días antes de la elección. 26 de octubre: elecciones generales, primeros resultados después de las 21 hs.

elecciones generales, primeros resultados después de las 21 hs. 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección.

inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección. 25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

fin del plazo para justificar la no emisión del voto. 1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.

El padrón electoral todavía no se encuentra disponible para consultarlo. Tal como señala el calendario, los ciudadanos podrán conocer a dónde votan de manera online a partir de octubre.