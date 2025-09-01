Axel Kicillof convocó a "llenar" las urnas de votos y señaló que Milei es un "empleado" del poder

Axel Kicillof participa de los últimos actos de la campaña provincial.

De cara a las elecciones provinciales del próximo domingo 7 de septiembre, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participa de las últimas actividades públicas junto a funcionarios, militantes y candidatos de Fuerza Patria. En uno de estos encuentros cuestionó al gobierno nacional y aseguró que "no hay nada nuevo ni espontáneo" en la actual administración, sino que es "producto de la derecha", que tiene por objetivo "ajustar" a los sectores vulnerables, entre ellos "los jubilados, los discapacitados, los barrios populares y la industria nacional".

Además, Kicillof expresó que el presidente Javier Milei es un "empleado de los sectores del poder", y que su único objetivo es llevar adelante "un proyecto de hambre y de entrega”. El mandatario provincial estuvo presente este lunes en el cierre del plenario “Ganar la provincia es ganarle a Milei”, realizado por el Movimiento Evita, en el municipio de Florencio Varela, y desde allí sostuvo que el "pueblo ya descubrió" que el líder del Ejecutivo cometíó "la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina".

Axel Kicillof llamó a votar: "Quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha"

“Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos: la boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad”, resaltó el mandatario provincial. “Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”, concluyó.

Del plenario también participaron los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis (candidato a senador provincial de la primera sección); de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Andrés Watson; y los dirigentes Emilio Pérsico y Eduardo Ancona.

Por su parte, Watson aseguró: “Quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional: lo vamos a hacer con la militancia en la calle y llenando las urnas con los votos de Fuerza Patria en toda la Provincia”. En tanto, Pérsico sostuvo que "ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir una alternativa que defienda a los más vulnerables: vamos a detener este modelo que tiene como único privilegiado a los sectores de poder".

Asimismo, Ancona manifestó: “El Movimiento Evita es la organización popular que construye con los más humildes de la patria: junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires vamos a terminar con la pesadilla de Javier Milei”. También estuvieron presentes el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y los dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria.