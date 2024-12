Antes del anuncio de la estrategia electoral del PRO en CABA, en la Casa Rosada están confiados: "Si se postula Mauricio Macri, sale tercero"

El PRO anuncia su estrategia electoral este viernes y en el Gobierno nacional advierten: "Si se postula Mauricio Macri, sale tercero". Es que el alcalde Jorge Macri anticipará el desdoblamiento de las elecciones porteñas. "Nosotros vamos a ganar la Ciudad", expresaron alrededor de Javier Milei, quien la semana pasada advirtió que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO "o van juntos en todos lados o irán separados".

En CABA se realizarán las elecciones para legisladores en julio. Y luego las nacionales en octubre para votar a diputados y senadores porteños. Habrá mañana una conferencia de prensa con el anuncio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Quien suena para ser candidato a primer senador en la Ciudad de Buenos Aires es Mauricio Macri. "Si Macri es candidato, sale tercero y el PJ sale segundo", advirtieron ante El Destape en Casa Rosada, según encuestas que manejan en Balcarce 50.

En el Gobierno afirman que les "es indistinto" el desdoblamiento de las elecciones. "No terminamos de entender el alineamiento de intereses entre los primos. Nosotros vamos a ganar la Ciudad", se envalentonaron ante El Destape. "Si ponen un candidato competitivo, podemos salir primeros y segundos y tener los tres senadores con el PRO", anticiparon según encuestas que manejan en los despachos.

El vínculo no está roto

"La mayoría del votante del PRO nos vota a nosotros y tenemos la ventaja de que chupamos algo del PJ", dijo uno de los consultores de la Casa Rosada a El Destape. En ese contexto, alrededor de Milei salieron con el operativo contención de Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en Diputados. "Cristian es un valor", afirmaron en la Rosada. La semana pasada, había salido a respaldarlo públicamente Milei.

Hace dos semanas, una investigación periodística reveló que el diputado posee departamentos por más de dos millones de dólares en Miami junto a su esposa. En Casa Rosada creen que es "una operación que le hizo Macri". "No vemos por qué no defenderlo. No hay sanciones todavía. Hasta que no se demuestre que cometió un ilícito no vemos por qué no defenderlo", afirmaron desde Balcarce 50 a El Destape. Quien está en diálogo diario con Ritondo es el asesor de Milei, Santiago Caputo.

Por eso no dan por cerrada la posibilidad de un acuerdo con el PRO, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. "Queremos armar un gran frente", adelantaron. Alrededor de Milei dicen que hoy LLA "representa lo que el PRO quería ser y no supo, no pudo o no quiso". "Nuestro cambio es económico pero también cultural y ideológico. Somos lo que el PRO prometió que quería ser", afirmaron a este portal.