Yasky: "Wado es el compañero al que Cristina Kirchner le dijo que empiece a caminar y construir"

El diputado sostuvo que la vicepresidenta apoya al ministro del Interior que el lunes tuvo una reunión con la CTA que preside. Qué dijo de la candidatura de Axel Kicillof.

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, manifestó en El Destape Radio que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, es el candidato al que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, le pidió que "camine y construya" para las elecciones presidenciales de 2023. "Vamos a emepzar a construir eso que tantas veces hemos planteado: la necesidad de que nuevas generaciones vayan asumiendo las responsabilidades mayores", expuso.

"Wado es el compañero, según nos relató, al que Cristina le dijo que empiece a caminar y a construir porque es el tiempo que viene. Eso está fuera de discusión. Si después, en el camino, se decide que estratégicamente que la ficha se acomode en otro casillero, esos serán los compañeros que van a estar al frente", afirmó Yasky.

El dirigente sindical destacó la importancia del acto que se realizará el jueves 25 de mayo en Plaza de Mayo para conmemorar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. "Desde el 26 de mayo, Wado y todos los que conformamos el FDT vamos a estar trabajando para que sea presidente”, agregó. Y sumó: "No es una candidatura de consenso dentro del Frente sino de una candidatura que vamos a abrazar todos los que conformamos el kirchnerismo y el peronismo que reconoce en Cristina la conducción".

"El acto del jueves va a ser un momento histórico, de esos que no se repiten y después de esa expresión interna de comunión entre Cristina, en su carácter de líder y de esa mujer que pudo gobernar la Argentina, hay que trabajar mirando al futuro. Hay que construir un programa, Wado planteó que tenemos que empezar a tener un gobierno con rendición de cuentas y no al final del mandato. Ante cada hecho, debemos rendir cuentas y quienes no estén a la altura de cumplir con el compromiso que se planteó frente a nuestro pueblo, se tienen que ir", añadió.

"Hay que hacer dos cosas al mismo tiempo: caminar la Argentina, ir a dialogar y escuchar a nuestra gente y con esos elementos, empezar a construir esa propuesta que tiene que ver con la construcción de la riqueza, con construir qué vamos a hacer con el FMI -que nos está asfixiando-, qué papel va a jugar el sector público y el Estado frente al litio", añadió de cara al programa de gobierno que debe presentar el oficialismo.

Sobre el cierre, Yasky apuntó contra la oposición: "La Argentina no puede ser gobernada con la lógica de que hay que seguir hambreando, ajustando y reprimiendo al pueblo, como promete la derecha, porque la campaña que hacen ya no es como la de (Mauricio) Macri, que era todo para arriba y para mejor. Hoy están diciendo que vienen a cortar cabezas, que vienen a llevarse puesto el presupuesto...". Y añadió: "Lo que le dijimos a Wado es que los militantes van a estar peleando en la calle para que sea la voz del pueblo".

"No doy por descartado nada (sobre la posible candidatura de Axel Kicillof a Nación), está claro que Cristina es la estratega. Ella mira toda la cancha y si la decisión es que pueda mover las fichas para ganar la elección, no va a haber discusión. El esquema Wado a la presidente y Axel a la provincia, es lo más consistente", concluyó.