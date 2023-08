Votó Javier Milei en las elecciones PASO 2023: "Nunca tardé tanto tiempo para votar, es una vergüenza"

Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza en las elecciones PASO 2023, votó este domingo por la mañana y cuestionó el voto electrónico en CABA.

Javier Milei emitió su voto en las Elecciones PASO 2023 en la sede que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene en Medrano 951, en ciudad de Buenos Aires.

Este domingo, todo el país vota en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir a los candidatos que participarán en la elección general del 22 de octubre. Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza son los tres principales partidos.

En las PASO se elegirá a quiénes competirán en las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Asimismo, los distritos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos celebran sus propias PASO locales, mientras que la provincia de Santa Cruz realiza su elección general, para definir gobernador, diputados provinciales y municipales.

"Si quieren cambiar el sistema, vayan y voten", comentó Milei en la puerta del instituto donde emitió su voto. Gran parte de su discurso estuvo destinada a los problemas en las votaciones de CABA ,con una denuncia al gobierno de CABA: "Es largo y denso, pero estas son las cosas que pasan cuando se improvisa con tal de hacer trampa y una ventajita electoral. Esto era esperable, nosotros lo habíamos anticipado. Estas son las consecuencias, cada vez que los políticos hacen trampa lo paga la gente. La forma en que la Ciudad implementó el voto electrónico fue muy improvisada". Y agregó: "Ahora lo estamos pagando en términos de tiempo. ¿Quién me va a recomponer el tiempo que estoy perdiendo para hacer toda esta cola?".

"No tengo ningún ritual, en lo único que creemos es en hacer nuestro trabajo y después ver si hemos logrado llegar o no con el mensaje. Es cuestión de esperar los resultados", concluyó sus palaras el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, quien negó tener algún tipo de cábala.

El descargo de Patricia Bullrich tras votar en La Rural

"La votación en la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Los técnicos vieron mi voto. No podían no verlo", denunció Patricia Bullrich al salir de votar y aseguró que tuvo siete intentos fallidos debido al mal funcionamiento de la máquina que expendía las boletas. Al mismo tiempo, contó que en uno de sus intentos la máquina escogía una boleta que ella no había marcado pero que no hará denuncia al respecto porque finalmente pudo votar a quien quería.