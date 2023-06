Urtubey descartó una alianza con Schiaretti si no entra a Juntos por el Cambio: "Cómo le explicás a la gente"

El exgobernador de Salta y precandidato a presidente confirmó su alejamiento del gobernador de Córdoba por su posible acuerdo con Juntos por el cambio. Enfatizó que se trataría de una falta de credibilidad política.

El exgobernador de Salta y precandidato a presidente por "Hacemos un País", un espacio peronista disidente, Juan Manuel Urtubey, dejó en claro que "no están dadas las condiciones" para volver a plantear un acuerdo electoral con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, luego de que este se acerque a Juntos por el Cambio. Planteó que "se trataría de una falta de credibilidad política".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente peronista sostuvo que para él "el camino no es seguir profundizando el amontonamiento de dirigentes unos contra otros" sino una tercera vía. Urtubey conformó un espacio del peronismo disidente en el que estaban Schiaretti, el diputado nacional Florencio Randazzo y los legisladores nacionales que responden al economista Roberto Lavagna. También pretendían sumar al socialismo santafesino y al gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá.

En este marco, admitió que el espacio peronista disidente, que buscaba ser una alternativa electoral, "está en problemas" luego del acercamiento del mandatario cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC) de la mano del jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos frente a un problema porque habíamos planteado un camino y se está complicando porque uno de los integrantes, que es el gobernador de Córdoba que está planteado una negociación con Juntos por el Cambio así que naturalmente tenemos un problema", sostuvo.

Detalló que dirigentes que vienen acompañando a Schiaretti están apoyando este acuerdo con Juntos por el Cambio pero aclaró que si bien lo habían involucrado "no tengo ningún interés porque por ahí no está la solución".

En este marco, fue tajante al aclarar que "no están dadas las condiciones" para volver a plantear un acuerdo electoral con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, si a éste se le llegasen a cerrar las puertas en Juntos por el Cambio. "Es difícil eso porque más allá de una cuestión personal sino en términos políticos cómo le explicas a la sociedad que tenías una idea pero como no caminó tengo está otra, eso no ayuda a la credibilidad".

"No están dadas las condiciones en ese sentido. Cómo le vas a explicar a la gente que lo que te parecía el camino ahora no te parece el camino porque no te dejaron entrar", completó.

Por último, afirmó que él habla con todos pero "en el Frente de Todos no hay apertura" para integrar. "Yo conversar, converso, pero lo que advierto es que la interna en el Frente de Todos es la interna de Alberto y Cristina y no tengo nada que ver con el Frente De Todos donde hay una discusión de poder y las candidaturas toman forma en relación a esa discusión de poder", cerró.