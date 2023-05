Un sindicalista de la CGT lloró por la decisión de Cristina: "Qué querés que te diga"

El gremialista cuestionó al peronismo porque si la exmandataria "sufrió lo que sufrió es por la falta de rebeldía de nuestra dirigencia". Advirtió que ahora tendrán que "ser sabios y prudentes" de cara a las PASO.

El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte y Secretario Gremial de la CGT, Mario Manrique, se refirió a la decisión de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de no presentarse como candidata a presidenta en las próximas elecciones y se mostró dolido al afirmar que cantaban "si la tocan a Cristina y la tocaron". Se mostró emocionado con la posibilidad de perder las elecciones. "Ojalá Dios nos de la sabiduría y nos ilumine y dejemos todo los egos y podamos interpretar lo que el pueblo necesita", expresó.

En diálogo con La Fórmula por El Destape Sin Fin, el gremialista enfatizó que "Cristina no se sintió respaldada" y “hay compañeros que después de la carta conocieron la fórmula del peronismo”.

“Sin Cristina ahora la responsabilidad es mayor. Ahora tenemos que ser sabios y prudentes”, advirtió Manrique que expresó su agradecimiento a la Vicepresidenta: “A Cristina le doy todo mi agradecimiento”.

"¿Que le podemos decir a Cristina si cantábamos "si la tocan a Cristina..y la tocaron?".

En este marco, insistió que "si Cristina sufrió lo que sufrió es por la falta de rebeldía de nuestra dirigencia y me incluyo". Y cuestionó: "¿Que le podemos decir a Cristina si cantábamos “si la tocan a Cristina..y la tocaron?”.

“No hay que explicarle a nadie lo que va a hacer Cristina, inevitablemente vamos a tener que ir a una PASO constructiva y debatir estilo de país”, remarcó y sostuvo que "tenemos que apoyar el candidato que gane las PASO”.

En un momento de la entrevista, Mario Manrique lloró al plantear una posible derrota del peronismo por no haber podido interpretar al pueblo. "¿Que querés que te diga? ojalá Dios nos de la sabiduría y nos ilumine y dejemos todo los egos y podamos interpretar lo que el pueblo necesita porque si perdemos las elecciones, el pueblo debería caminar las espaldas de nosotros mismos. Tengo una mezcla de mucha tristeza y bronca", expresó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó ayer que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y reiteró que "la proscripción" no es a una persona, sino "del peronismo". Señaló: "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".

"Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo", completó en una carta que difundió en sus redes sociales.