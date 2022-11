Elecciones 2023: Tras intenso debate, la suspensión de las PASO está frenada

Mientras la portavoz oficial dio por cerrado el debate de la eliminación de las PASO, en el Congreso el proyecto está frenado pero aun no lo dan por muerto.

En medio del operativo clamor para que Cristina Kirchner sea la única candidata del peronismo en el 2023, el proyecto para suspender las PASO que presentó en Diputados el presidente del Interbloque Provincias Unidas está frenado. A la Cámara de Diputados le quedan, con suerte, dos sesiones de cara a que termine el período ordinario el próximo 20 de noviembre, de las cuáles una ya tiene temario definido y la otra parece muy próxima como para que el Frente de Todos logre conseguir los votos para aprobarla.

Un diputado que sigue de cerca el tema dijo a El Destape que en el oficialismo hay "una inmensa mayoría" que quiere eliminar las Primarias Abiertas y Obligatorias porque saben que funcionarían como una primera vuelta, y eso perjudicaría al FdT, y agregó que también hay varios diputados que responden a gobernadores de la Unión Cívica Radical que tampoco ven el proyecto con malos ojos. "Pero en una cámara con semejante paridad y donde un voto puede definir todo, no se va a tratar hasta que no haya seguridad plena de que se aprueba", agregó el parlamentario.

A esa dificultad en los números, se suma la determinación del presidente Alberto Fernández de garantizar que haya primarias. La semana pasada la vocera Gabriela Cerruti dijo que el proceso de convocatoria está en marcha y este domingo Alberto ratificó que la decisión "no está" en sus manos sino que es facultad del Congreso. La oposición de Juntos por el Cambio también jaqueó al oficialismo cuando el diputado Luciano Laspina dijo que si llevan al recinto el proyecto para derogar las PASO ellos tienen los números para agregar al proyecto el sistema de Boleta Única. El escenario no se ve muy auspicioso. El Frente de Todos no solo necesita que sus 117 diputados y diputadas acompañen sino al menos 12 más para lograr el total de 129 que requiere un recambio de una ley electoral.

¿Cuáles son los argumentos para eliminar las PASO?

El proyecto que presentó Luis Di Giacomo, acompañado por los otros tres diputados del interbloque, argumenta que la finalidad de las PASO se "ha desvirtuado", ya que nunca logró ser un instrumento que se haya aplicado de manera generalizada a todos los partidos políticos y que la mayoría de las candidaturas surgen de acuerdos en las cúpulas. "Entonces las PASO como tales resultaron una falacia", argumento Di Giacomo en diálogo con El Destape.

El diputado por Río Negro agregó que es un instrumento que, por las particularidades del país, termina por afectar la gobernabilidad. "Al extenderse el período electoral licúa el poder del Gobierno hasta el traspaso de mando. Y ese no es un tema menor en nuestro país si miramos las experiencias de distintas transiciones de gobiernos", agregó.

Otro de los argumentos que sostienen quienes impulsan la derogación de las primeras es el alto costo que tiene que hacer el Estado en medio de una situación económica por demás crítica. Según el análisis que realizó el diputado se estima que las PASO costarán al Estado 22.500 millones de pesos.

¿Habrá sesión extraordinaria?

Quedan menos de 20 días para que termine el período ordinario en el Congreso y sobrevuela la pregunta sobre si habrá una convocatoria del Presidente a una sesión extraordinaria. Desde Diputados adelantaron a este portal que no hay en danzas muchos proyectos que puedan tener los votos y la "urgencia" como para debatirse en extraordinarias. Además este miércoles ya hay una convocatoria en curso y está la posibilidad de que haya otro llamado para el 16.

En la sesión de este miércoles se tratarán todos proyectos de consenso, entre los que destacan la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, un proyecto para que los trabajadores de la salud no paguen el Impuesto a las Ganancias cuando realicen la llamada quinta guardia por mes; la reforma del sistema de Protección Integral de los Discapacitados, con el fin de que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenga una vigencia permanente cuando el problema de salud es "irreversible", y un plan federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, entre otros.

Aun sin futuro cierto quedan el proyecto de Alcohol Cero, que enfrenta un fuerte lobby de los productores de vino; el de Humedales, que el Frente de Todos intentará dictaminar este jueves; el de reconocimiento de Lenguaje de Señas; el nuevo régimen de Ley de Alquileres y el de Renta Extraordinaria.