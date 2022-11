Elecciones 2023: Gobierno dio por terminado el debate por las PASO y da la señal de largada

La vocera presidencial afirmó que "el proceso de convocatoria a las PASO está en marcha". Hubo ruido en el Ministerio de Interior. Desde la Casa Rosada intentan llevar la agenda parlamentaria a la renta inesperada y salir de la coyuntura política.

El gobierno nacional da por enterrado el debate por las elecciones PASO 2023 y redobla la apuesta: dio la señal de largada para 2023. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en su opinión sobre las elecciones primarias del año que viene dijo una frase que pudo pasar desapercibida pero generó ruido en el Ministerio de Interior. "El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha", expresó la portavoz. Desde la Casa Rosada aseguran que "los votos no están", en referencia al Congreso. E intentan llevar la agenda parlamentaria a la renta inesperada y salir de la coyuntura política.

Las palabras de Cerruti generaron inquietud en el titular de la cartera de Interior, encargado de la organización de las elecciones, según pudo saber El Destape. De Pedro consultó inmediatamente por la frase de la vocera y dio señales claras sobre que el proceso eleccionario sigue en marcha normalmente con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias vigentes. Por lo bajo, en el Ministerio hubo críticas y enojos por esa frase.

De Pedro fue contundente la semana pasada en una entrevista en #ElDestapeSinFin sobre las PASO. "La mayoría del Frente de Todos no quiere", dijo. Y señaló que gobernadores e intendentes están a favor de suspenderlas. En esa misma sintonía se manifestaron también Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Desde el albertismo aseguran que es "imposible". "No hay manera de que salga, no están los votos en el Congreso y ya no hay tiempo", afirmó una fuente del entorno presidencial a este portal. Esta semana, hasta uno de los que se especulaba que podría apoyar la iniciativa de suspenderlas dio marcha atrás y dijo que no está de acuerdo: Javier Milei. Con la ultraderecha en contra, serían algunos votos menos en Diputados.

De los socios del Frente de Todos, Fernández es el único en seguir con la iniciativa de realizar las PASO. Hoy además de dar la señal de largada impuso la estrategia de "despertar" al Congreso con el impuesto a la renta inesperada. La idea es cambiar la agenda parlamentaria sobre la discusión política y llevarla al tema económico y social.

Este gravamen duerme la siesta desde junio de este año. Pasaron en el medio tres ministros de Economía: lo presentó Martín Guzmán, sobrevoló con Silvina Batakis y ahora le toca a Sergio Massa. Fernández hace días contó que quería reimpulsar este impuesto y estaba en tratativas con el actual titular de Hacienda para llevarlo adelante.

Se trata de la alícuota del 15% que alcanza a aquellas empresas con ganancias superiores a $1.000 millones y que haya crecido en términos reales en 2022. La excusa es que fueron beneficiadas por un suceso extraordinario como la guerra y la pandemia. Alimenticias y laboratorios, los protagonistas.

"¿Quieren bono? Discutan renta inesperada. Todo el Congreso lo tiene parado. Ni la izquierda lo trata. Que alguien lo ponga en discusión", reclamó hoy una fuente de Casa de Gobierno de relación constante con el Presidente en diálogo con El Destape. El tiro por elevación también toca a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja.

Fernández tiene un mes para para el cierre de sesiones ordinarias del Congreso. La idea de Presidente es que se trate antes del 30 de noviembre. Y por el momento no se está evaluando llamar a extraordinarias. Tampoco lo haría para un posible debate sobre las PASO.

"Hablemos de lo que nos interesa a nosotros, que Heller ponga en discusión este impuesto, que lo mueva, que laburen", piden en la Rosada sobre los diputados del FdT. Y ponen adelante la situación económica actual: "Necesitamos que los que más tienen y más ganaron pongan la guita, la necesitamos de algún lado. ¿De dónde se piensan que sacamos la plata para los bonos? Necesitamos presionar para que salga", dice otra fuente con despacho en Balcarce 50. Así, desde el riñón de Fernández corren el eje parlamentario sobre la discusión interna de la política y las PASO para llevarlo a la economía.

Este viernes vuelve Cristina Kirchner a la escena, en un acto en Pilar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Hay expectativa por su discurso sobre las PASO. Aún no se conoce su posición pública (ni privada). Fernández la escuchará entre los viajes a Esteban Echeverría (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe), donde acudirá mañana a la mañana y a la tarde para diversos actos. Lo acompañarán en el segundo Evo Morales, expresidente de Bolivia, y Marco Enríquez Ominami (excandidato de la izquierda chilena).