Teresa García: “Máximo nos pidió hablar con la gente y buscar a quienes que no votaron"

La presidenta del bloque de senadores de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, brindó detalles sobre la reunión del PJ bonaerense que encabezó Máximo Kirchner el miércoles a la tarde.

La presidenta del bloque de senadores de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, brindó detalles sobre la reunión del PJ bonaerense que encabezó Máximo Kirchner el miércoles a la tarde. “Máximo nos pidió ir a hablar con la gente, y buscar a las personas que no votaron”, dijo de cara a las elecciones 2023. Para la senadora, el 10% de voto en blanco en territorio provincial “es altísimo” y “no responde a que la gente no haya puesto nada en el sobre, sino que responde más a los distintos cortes que hubo. El análisis es que la gente relativiza las PASO. Por eso hay que ir a buscar a la gente que no ha ido a votar, y analizar el voto en blanco en cada lugar a ver a qué responde”.

En diálogo con El Destape Radio, la dirigenta explicó que “ayer el presidente del partido (Máximo Kirchner) dijo que la responsabilidad que tenemos todos es hablar con la gente, reconocer que nos hemos equivocado y pedir un acompañamiento porque este futuro que se juega para el 22 de octubre tiene por lo menos para una década hacia adelante”.

Sobre el resultado de las PASO, García reconoció que “la sociedad está enojada con la política, y con mucha razón porque esperaba cosas que no ocurrieron. Ahora, cuando uno se enoja, interpela, pone en cuestionamiento y después tiene que reflexionar sobre el futuro. Y nuestra responsabilidad militante es hablar con toda la sociedad para pensar qué futuro queremos”. Para una de las dirigentas más cercanas a Cristina Kirchner, “hay una conciencia colectiva en nuestro pueblo, independientemente del enojo que tuvo en las PASO”, y además ratificó que con las medidas económicas anunciadas por Massa “han cambiado el ánimo en la gente”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Reunión del PJ bonaerense

En relación a las generales del 22 de octubre, Teresa García reconoció que “no es una elección fácil”. “Ahora se empiezan a traslucir cuáles son las posturas de las otras fuerzas políticas, van dibujando este futuro de país con el que nosotros no acordamos. Cuando uno escucha las posturas de la oposición a uno le toma un poco el miedo”. Finalmente, para la legisladora “ganar una elección tiene que servir para modificarle la vida a la gente”.

Qué se habló en la reunión del PJ bonaerense

Luego del resultado de las elecciones PASO, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó por primera vez a la tropa de consejeros y consejeras del partido en la sede de La Plata. Durante el encuentro, que duró un poco más de dos horas, los y las presentes analizaron el resultado electoral, tanto el triunfo de Axel Kicillof y el segundo puesto de Sergio Massa, y la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre. “Volver a recuperar el respeto en la gente”, militar "en serio" y “ganar para cumplir las promesas”, fueron algunas de las premisas.

Tras el encuentro el propio Máximo Kirchner contó los temas abordados: “Hay una conciencia plena de estos dirigentes y hay muchas ganas de trabajar. Hay conciencia de los problemas que hay que afrontar, no solo de cara a lo meramente electoral, sino de aquello que va a trascender la elección que es la vida de la gente, porque las elecciones en octubre o en noviembre concluyen y después hay que dar respuestas a tantas necesidades que ustedes saben y se ven todos los días”.

Respecto de los dichos de Axel Kicillof de “componer nuevas canciones”, Kirchner dijo: “Yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en el 2017”. Además dijo que “lo que tiene que haber es un espíritu de transformación en la calidad de vida de la gente, y a veces en esa mejora en la calidad de vida de la gente implica algunas disputas y peleas con sectores de poder y hay que asumirlas. Y hay que darlas y que entiendan esos sectores de poder que no es contra ellos, sino para tratar de vivir una sociedad más justa”.

Por su parte, el dirigente gremial Omar Plaini fue más crítico para con su propia fuerza. “Hay que ganarse el respecto de la gente. Y ganarse el respeto significa que cuando sos gobierno no te alcanza la narrativa. Las organizaciones lo hicimos en el 2003 al 2015; de esto se trata. Esto es algo que nos interpela, a cada uno de nosotros, a los consejeros, a las consejeras; hay que militar como lo venimos haciendo. ¿Para qué? Para el triunfo”.

El senador bonaerense se sinceró y dijo que, en mandato vigente, “no nos alcanzó con un Estado que solamente articulaba. Lo ha dicho en su momento en el 2020 la Vicepresidenta de la Nación con total y absoluta claridad lo que había que alinear, y no lo hicimos, no supimos, no pudimos. Ahora queda claro que si llegamos a esta situación es porque el ‘volver mejores; no lo hicimos como deberíamos haberlo hecho. Por eso, aún con todas esas dificultades, nuestra fuerza sigue siendo competitiva, el peronismo sigue siendo competitivo, y está claro en la paridad de la elección. Y no olvidemos que hay un cuarto sector, que los 11 millones de ciudadanos y ciudadanas que nos van a votar”.