Elecciones 2023: Sergio Massa apuntó contra Milei y dijo que "no hay mayor libertad que tener derechos"

El candidato a presidente de Unión por la Patria participó de dos actos en el conurbano bonaerense y subrayó la importancia del Estado para garantizar el derecho a la educación, vivienda y salud, entre otros.

El candidato de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, está en una frenética gira por el conurbano bonaerense en el que inauguró obras en Florencio Varela, Almirante Brown y Presidente Perón, aprovechó para apuntar contra el candidato más votado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Javier Milei, y habló de la importancia del Estado para que argentinos y argentinas tengan garantizados los derechos a la educación, vivienda y salud, entre otros.

"No hay mayor libertad que la de ir a trabajar sabiendo que si te echan te tienen que indemnizar. Eso es muy importante que se lo transmita cada mamá a su hijo porque en el fondo muchos tienen derecho a sentir que a lo largo de estos años esa esperanza que en 2019 los llevó a cambiar de gobierno no los llenó", dijo Massa en la inauguración de la pavimentación de la Avenida Capitán Olivera, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El ministro de Economía afirmó que "muchos tienen derecho a estar frustrados" y reconoció que "hay que pedir perdón". "Nosotros vamos a dar vuelta la elección y el 22 de octubre vamos a ganar para construir un Gobierno mejor a partir del 10 de diciembre y vamos a llamar a los argentinos de bien porque el tiempo que viene es de unidad nacional", prometió el candidato presidencial.

También se refirió a la llegada que tiene el candidato de La Libertad avanza en los sectores jóvenes y calificó su discurso como "simpático" en lo que hace a la idea de libertad, y contrapuso: "Es simpático decir que cada uno tiene que ser libre pero no hay mayor libertad que tener derecho a poder ir gratis a la universidad y no pagando como han planteado algunos. No hay mayor derecho y mayor libertad que tener derecho a la atención en salud y no tener que pagar para ir a la salita y hospital o, como plantean algunos, vender los órganos".

"Las Malvinas son Argentinas. No le rendimos pleitesía a Margaret Thatcher, somos argentinos"

Más temprano, el ministro estuvo en Florencio Varela junto al intendente local, Andrés Watson, y volvió a advertir por las políticas que promueve Milei: "Cuidado con la idea del sálvese quien pueda porque los que menos tienen para salvarse son los que menos pueden salvarse". Insistió en el discurso reivindicatorio de la soberanía de las Islas Malvinas, contrario a declaraciones públicas de miembros de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Fue en el marco de la inauguración del nuevo paso bajo nivel entre Florencio Varela y Berazategui, bautizado como “Héroes de Malvinas”.

Allí, afirmó que "hay que tener cuidado con la ley de la selva" porque "tiene un solo ganador". Y sentenció: "Cuidado con la idea del sálvese quien pueda, cuidado con el león porque se los van a terminar comiendo a todos".

Noticia en desarrollo