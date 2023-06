Secco apoyó a Kicillof para la reelección: "Tiene el apoyo del 90% de los intendentes"

El intendente de Ensenada de Union por la Patria sostuvo que es necesario que Kicillof se presente para garantizar un triunfo "muy holgado".

El intendente de Ensenada, Mario Secco de Unión por la Patria consideró hoy que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "tiene el apoyo del 90% de los intendentes" para postularse para un segundo mandato en territorio bonaerense, ya que "necesitan que se presente para garantizar un triunfo muy holgado" en el distrito.



"Kicillof le lleva al candidato de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, más de 10 puntos en las encuestas, lo que garantizaría el triunfo no sólo en el conurbano sino también en el interior", expresó el jefe comunal en declaraciones formuladas a Télam.





En esa línea, sostuvo que, si efectivamente le lleva esos puntos, el mandatario bonaerense "garantiza que los 71 intendentes del oficialismo sean reelectos" y también "habría una perspectiva de tener mas intendentes, más senadores, diputados y concejales". "No cabe duda de que Kicillof genera eso en la provincia y es por eso que el 90% de los intendentes lo apoyamos", destacó.

Las PASO

Al ser consultado acerca de la interna electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, Mario Secco planteó que "no hay duda de que el enemigo está en otro lado y no dentro del peronismo".

"Pienso que se irá a las urnas con una propuesta que es la que desarrolla una alianza entre el kirchnerismo y el massismo y, del otro lado, están otros compañeros que representan otra cosa pero no tiene que pasar más que eso", indicó.



En ese marco, Secco graficó que si en el municipio que conduce "algún dirigente no quiere al intendente, tiene derecho a presentar su lista y ver qué adhesión tiene".



Posteriormente, el jefe comunal señaló que "la gente no puede votar a sus propios verdugos: del otro lado, la derecha, propone el ajuste, la represión, el endeudamiento, el no interesarle una parte de nuestra sociedad" y agregó que "se juntan para repartir negocios".



"Del otro lado, nosotros tenemos un proyecto que busca la distribución de la riqueza, la justicia social y una patria soberana porque pensamos en cómo ayudar a los que más necesitan", prosiguió Secco y cerró: "Mauricio Macri y su pandilla saquearon al país y nos dejaron millones de argentinos lastimados, pero ahora no se hacen cargo".