Se viralizó un video donde Massa advertía que estaba en contra de la reelección indefinida de intendentes

Fue a principios de octubre de este año, en Diputados. El titular de la Cámara Baja había sido contundente sobre su postura. Los legisladores bonaerenses del massismo dentro del FdT votaron en contra de la modificación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había afirmó hace unos días que los legisladores del Frente Renovador (FR) votarían en contra de la suspensión de la ley que prohibía los mandatos ilimitados de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Pero, no fue la única vez que el dirigente se refirió al tema y se mostró en contra de la reelección: también lo hizo durante una charla en la Cámara de Diputados, el 13 de octubre de este año, junto a jóvenes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.

En las últimas horas se viralizó un video de dicho encuentro, llevado a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos, donde Massa había anticipado los posibles cambios sobre la Ley de Reelecciones Indefinidas de Intendentes bonaerenses y, al igual que en la actualidad, su postura fue contundente. "Para que quede claro: no hay acuerdo político ni electoral, ni ninguna situación que me haga cambiar de parecer respecto de que 'los intendentes, dos mandatos y a otra cosa", había afirmado mirando a cámara y pidiendo que graben ese mensaje. De esa manera, buscó evitar especulaciones sobre un posible cambio de postura.

Asimismo, en la misma grabación, un Massa relajado dejó en claro: "Sigo creyendo que las reelecciones indefinidas hacen daño y que, por lo tanto, tiene que haber un límite. Y nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión". En esta ocasión, a través de un comunicado, señaló: "Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas. Si el Presidente y el Gobernador tienen un límite de dos mandatos, no entiendo por qué ese límite no deberían cumplirlo los intendentes", remarcando a su vez que la "alternancia política" es un mecanismo de transparencia.

Por otro lado, advirtiendo lo que se observa en el video, el titular de Diputados remarcó: "No creo en las reelecciones indefinidas por principio y es una posición que sostuvimos siempre. Nadie debe sentirse sorprendido". Y cerró: "Creemos en los municipios como primer mostrador de servicio al ciudadano. Creemos en el límite a las reelecciones como freno a la feudalización de los municipios. Creemos en las policías municipales como herramienta de prevención de seguridad. Y creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia".

Más allá de la postura de Massa y del Frente Renovar dentro del Frente de Todos, la Legislatura Bonaerense aprobó los cambios en la Ley de Reelecciones indefinidas habilitando que más de 90 intendentes puedan volver a ser candidatos en 2023 durante la sesión del martes pasado. El Frente Renovador, fiel a su postura -ya que fue impulsor original de la Ley en 2016- votó en contra de forma unánime, con todos sus legisladores (12 diputados y 4 senadores).