Se espera un encuentro entre Cristina y Alberto antes del Congreso del PJ

El martes 16 de mayo se dará en el club Ferro el encuentro del Partido Justicialista para definir la estrategia electoral del Frente de Todos. Se ultiman los detalles de una reunión entre el Presidente y su vice para llegar con definiciones a esa instancia.

Se viene el Congreso del Partido Justicialista en el club Ferro, será el martes 16 de mayo y de allí saldrán definiciones para la estrategia electoral del Frente de Todos. En la coalición oficialista aún no hay confirmaciones ni de candidatos ni de consenso ni de unas PASO. Para antes de ese día, se espera un encuentro entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

La mesa chica política de Fernández se reunió la semana pasada en la quinta presidencial de Olivos y definieron avanzar en un encuentro con la Vicepresidenta. "Alberto ya está más proclive a reunirse con Cristina", contaron testigos de la reunión a El Destape. En ese encuentro estuvieron el jefe de gabinete, Agustín Rossi, el Canciller, Santiago Cafiero, el Secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde el entorno de CFK también se avanza hacia ese encuentro. La reunión entre ambos se maneja en extremo secreto y aún no tiene fecha ni sede que se haya filtrado. La decisión está tomada para realizarse porque se espera que esa bilateral termine de delinear la estrategia electoral del FdT para este año y ponga fin la incertidumbre sobre los nombres. De esa reunión saldrá la información definitiva sobre la candidatura de Cristina Kirchner.

Desde su entorno esperan que en mayo concluya ese misterio. Y se ilusionan. "Si el 16 se da a conocer lo que todos estamos esperando, imaginamos que el 25 de mayo, como tanto le gusta a ella toda la liturgia, haga un acto y le hable al pueblo", relató un dirigente de diálogo con la Vicepresidenta que cree que será candidata. "Yo veo luces, veo pistas para el sí", lanzó en tono enigmático. Aún está pendiente el acto del 25 que pedía un grupo de sindicalistas para que lo encabece ella y se realice en la avenida 9 de julio.

Hasta que no pase la fecha del congreso de Ferro, desde el riñón de la Vicepresidenta creen que no dará discursos ni reaparecerá. Desecharon así rumores sobre una posible aparición de CFK en la Feria del Libro la semana próxima en el stand de Página 12 y el Grupo Octubre. Directivos de ese grupo negaron la presencia de la ex presidenta en sus locales en la Feria. Y también hicieron lo propio desde el Senado. "Cristina está muy enfocada en lo que vaya a pasar el 16 de mayo en Ferro", relató una fuente del círculo político de Cristina Kirchner a este portal.

La realización de este Congreso fue decidida en la reunión del Consejo partido del PJ que se hizo el 21 de abril, día que se bajó Alberto de la reelección. Esa noche los dirigentes le iban a pedir que lo hiciera. El Presidente se adelantó con un video por la mañana titulado "Mi decisión" donde comunicó la novedad.

Al acto en Ferro asistirán los 949 congresales que representan al Partido Justicialista en todas las provincias. Ahí ya se llegará con una serie de definiciones y decisiones que se habrán tomado los días previos y ya se están negociando. Falta el paso final: la reunión entre Cristina y Alberto.

Ambos no se ven desde el primero de marzo, día de la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso. Uno de sus últimos contactos fue por Telegram, en un saludo cordial de Semana Santa que se enviaron.

El año pasado la tensión fue tal que en los últimos meses se juntaron en pocas oportunidades. La última de 2022 fue el 2 de septiembre, cuando Fernández fue a la anterior casa de Cristina, en Recoleta, donde sufrió el atentado. Fue un encuentro privado. La anterior vez había sido en un acto en junio en Tecnópolis que terminó con la renuncia del ministro Matías Kulfas.