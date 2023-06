Se acerca el momento de las definiciones y hay un favorito

Cristina Kirchner analizará todas las posibilidades de candidaturas durante el fin de semana largo y se conocerá su decisión entre miércoles y jueves. Cerca de Máximo Kirchner veían como opción más posible para la presidencial a Wado de Pedro. Pero había también quienes aún apostaban por Sergio Massa o Axel Kicillof. La Vicepresidenta quedó muy enojada con Daniel Scioli por su declaración acerca de que podrían incorporar a Patricia Bullrich a su gobierno.

La indefinición se estiraría hasta miércoles o jueves, casi al filo de lo reglamentario. Nunca demoró tanto la resolución de un candidato del oficialismo, dato que muestra lo complejo de la situación y de las diferentes aristas a tener en cuenta, que Cristina Kirchner dedicará el fin de semana largo a analizar. "Creo que Cristina va a ir con Wado", le dijo en las últimas horas Máximo Kirchner a un dirigente de su confianza, luego de detallarle los inconvenientes que veía para avanzar con Sergio Massa y Axel Kicillof, que se sabe que era su primera opción. Pero había otros que veían más sólido lo del gobernador bonaerense dado el desafío planteado de la primaria contra Daniel Scioli. La alternativa Massa siempre se pensó como candidato de consenso, así que ahora aparecía como la más lejana.

"Si era candidato único convenía Massa", reflexionó Máximo ante su interlocutor. Ya no es la elección adecuada dada que la interna se puso picante desde el vamos. "Sería muy riesgoso, se puede caer la economía", argumentaba el diputado. En Economía insistían en marcar el recorrido realizado por Massa desde que agarró la "papa caliente" en sus manos hasta hoy. "El sigue manteniendo el rumbo con dirección, con firmeza, y resolviendo problemas. Mantiene la actividad, están creciendo tanto la actividad industrial como la capacidad instalada", detallaron. En su entorno, planteaban sus supuestas condiciones destacadas al poder manejar la economía con una mirada política. "Ordena porque tiene autoridad y volumen de gestión, fijate como les puso límite a las petroleras para que este fin de semana no suban los combustibles por encima de lo pautado", agregaban.

Pero -luego de esta enumeración favorable y probablemente parcial- admitían, como Máximo, que su plan siempre cerró con una candidatura por aclamación que le permitiera llevar a buen puerto su gestión sin entrar en discusiones internas. "Lo otro es suicida", coincidían en el análisis respecto a una PASO. En Economía, descartado Massa, concluían que había que estar atentos a lo que sucediera con Kicillof. "En la Provincia Axel garantiza porque no hay quien pueda competir con él, pero hay que asegurarse que las fórmulas que se armen a nivel nacional y provincial sean las más efectivas", argumentó la senadora provincial María Teresa García, de muy buen vínculo con CFK, en diálogo con El Destape Radio. "Si la necesidad es que uno cubra tal o cual lugar, deberás hacerlo. Es muy difícil medir qué pasa si se gana en un lado y se pierde en el otro", agregó.

Efectivamente, la alquimia de mantener la provincia de Buenos Aires en caso de perder a nivel nacional se ve complicada. El problema en este caso es que Kicillof insiste en su negativa y entiende que su misión es buscar un segundo mandato provincial. "El haría una muy buena elección como candidato presidencial en la Provincia y aseguraría la gobernación para cualquier candidato de UP, pero si él no está convencido no lo podemos obligar. Tampoco es cien por ciento seguro que las cosas se vayan a dar como nosotros pensamos", explicaban cerca de Cristina. Reiteraron que la vice no hablará con el gobernador para convencerlo de que cambie de objetivo, así que por ese lado la candidatura presidencial de Axel pinta como un asunto cerrado.

De ahí que Máximo concluyera en las últimas horas que lo más factible era que su madre se terminara inclinando por Wado de Pedro, quien sí tiene ganas de postularse. "No estamos haciendo todo esto ni para que sea vice o gobernador, pensamos en la Presidencia", repetían en el equipo de campaña de Wado, en el que trabajan desde hace un tiempo algunos integrantes del Instituto Patria. Esta semana, Wado estrenó la gráfica de Unión por la Patria en un acto en Morón. En su entorno aseguraban que el ministro viene subiendo en las encuestas a medida que la gente lo va conociendo. Un diferencial de Wado es que, al revés de Massa, quiere las PASO porque considera que así se valida como candidato presidencial y no es únicamente el elegido por la vice.

Así las cosas, la candidatura de Wado de Pedro aparecía como la más probable, sin que las otras opciones debieran descartarse. "Está todo sobre la mesa", insistían cerca de Máximo. Sólo presunciones que quedarán despejadas luego del fin de semana largo, probablemente entre miércoles y jueves. Lo que sí se veía seguro era que Cristina repetirá sus críticas al presidente Alberto Fernández como hizo el jueves pasado en el acto en Santa Cruz. No sólo por haber alentado la postulación de Scioli para armar una interna que le parece totalmente contraproducente, sino por las declaraciones del embajador en Brasil especulando con la posibilidad de incorporar a Patricia Bullrich a un posible futuro gobierno.

"Cristina está furiosa", dijeron sobre la frase de Scioli en una entrevista en la señal opositora La Nación Más. Bullrich tiene una vinculación todavía no definida con el intento de homicidio contra la vice. Al menos se sabe que en sus oficinas se borraron el contenido de los celulares de las secretarias de Gerardo Milman, su ex jefe de campaña. Esas pruebas podrían haber servido para determinar qué quiso decir Milman con la frase "cuando la maten voy a estar camino a la costa", que le escucharon decir en un bar cercano al Congreso antes del atentado. Bullrich fue la única dirigente política de relieve que no se solidarizó con Cristina luego del ataque. Por eso, consideraban que Scioli -y, por añadidura, Alberto Fernández, a quien señalan como su impulsor- había pasado un límite con sus declaraciones.

Un condimento más de una interna que arrancó mucho más caliente de lo que se esperaba, con dos duros comunicados consecutivos del PJ de la provincia de Buenos Aires para responder acusaciones del armado sciolista. Para desmentir los rumores de un posible desestimiento, el embajador se mostró este sábado firmando su precandidatura presidencial por la corriente "Unidos Triunfaremos" junto a Manuel Luaces, el presidente de ParTE, justamente el partido político de Alberto Fernández. En el equipo de Scioli trabajaban a toda marcha en busca de completar todas las candidaturas requeridas durante este fin de semana extendido.

Uno de los acuerdos más factibles era con el Movimiento Evita, que impulsa varios nombres propios para intendente. El planteo del Evita es dar libertad de acción a sus dirigentes para que acuerden con uno u otro sector de acuerdo a la conveniencia electoral. En buena parte del interior del país, el armado es más afín al sciolismo, mayor problema tienen en Buenos Aires. Mariel Fernández, jefa comunal de Moreno, jugará en sintonía con el resto de los intendentes en la boleta de Kicillof y de la candidatura presidencial del kirchnerismo. Pero como se les da luz verde para poner candidatos en esas listas, en el resto de los municipios jugarían con Scioli. Así, la legisladora Patricia Cubría, pareja de Emilio Pérsico, sería la postulante a la intendencia en el distrito clave de La Matanza.