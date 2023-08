Ritondo cruzó a Vidal por apoyar a Larreta: “Me desilusionó”

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio reveló que le dijo personalmente que está en desacuerdo con la decisión. Enfatizó que los que supieron acompañarla como gobernadora hoy avalan a Bullrich.

El precandidato a diputado para las elecciones 2023 por el ala bullrichista de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo salió al cruce de María Eugenia Vidal luego de que la exgobernadora bonaerense anunciara su decisión de respaldar públicamente la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que se "sorprendió" y "desilusionó" con el anuncio con el que está en desacuerdo. Ritondo es parte de la lista de Patricia Bullrich en la interna del espacio político que comparten. También salió al cruce el jefe de campaña de Patricia Bullrich.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión”, disparó Ritondo. El exministro de seguridad bonaerense en la gestión de Vidal, recordó que “he trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich".

Desde un sector del PRO aseguraron a El Destape que es necesario "desdramatizar el apoyo" y llamaron a "restarle importancia" a los dichos de Ritondo. "Es una decision personal de Vidal basada en sus más de 27 años que viene trabajando conjuntamente con el Jefe de Gobierno y que trasciende el ámbito personal". Ese mismo dirigente, ubicado en el equipo "paloma", chicaneó: "Fue Bullrich la que eligió a Grindetti por sobre Ritondo y esa fue la verdadera desilusión".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ritondo,afirmó también que hoy “la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires avalan la precandidatura de Bullrich, que competirá con Rodríguez Larreta” en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio el 13 de agosto próximo.

Además, Ritondo aseguró en radio Continental que no tiene dudas acerca de que el expresidente Mauricio Macri considera que "el cambio nítido y profundo" en el PRO "lo representa Bullrich". En esta misma línea, el presidente del bloque de diputados del PRO en el Congreso Nacional publicó un tuit con un mensaje de apoyo a la exministra: “Con fuerza, con equipo, y por sobre todo, con liderazgo”.

Otro dirigente que salió a expresarse fue Juan Pablo Arenaza. El legislador porteño es el jefe de campaña de Patricia Bullrich y lanzó con ironía respecto del cambio de jurisdicción de Vidal entre 2019 y 2021: "La mas bonaerense, la mas porteña, la mas neutral y al final de nuevo la empelada del mes . Sin comentarios".

Vidal, por medio de un largo posteo en la red social Twitter, respaldó hoy la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta y dijo que votará por él porque, sostuvo, "es lo mejor para la Argentina".

“Nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos. Argentina necesita de todo eso. Y quien sea elegido para liderar deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío”, sostuvo Vidal en un claro rechazo al spot electoral de Bullrich de "todo o nada" que criticó a Larreta por su diálogo.

"Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio", anunció la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El aval de Vidal mereció la respuesta del jefe de Gobierno porteño, quien se comprometió a "honrar los votos" que reciba en los próximos comicios.