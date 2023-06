Quién es Marcela Pagano, la candidata de Milei para la lista de diputados de la Provincia

Entre los outsiders de la política que se sumaron como precandidatos se encuentra la periodista Marcela Pagano. ¿Por qué acompaña a Javier Milei en estas elecciones PASO 2023?

Marcela Pagano, periodista especializada en economía, negocios y finanzas, se convirtió en la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei como candidato a presidente. Pagano ocupará el segundo lugar en la boleta, justo detrás de Alberto Benegas Lynch.

La designación de Pagano generó expectativas y entusiasmo dentro de La Libertad Avanza. Milei, líder del partido, elogió las cualidades de Pagano, destacando su honestidad, formación, convicción y coraje. "Marcela es una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje. Es un orgullo que se sume a La Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales por la provincia", expresó el precandidato.

Javier Milei irá por la presidencia en representación de La Libertad Avanza.

En una carta publicada recientemente, Marcela Pagano explicó los motivos por los cuales ha decidido unirse a La Libertad Avanza y respaldar la candidatura de Javier Milei. En su misiva, la periodista critica a los líderes políticos tradicionales de Argentina, alegando que están desconectados de la realidad de la gente común. Según ella, estos líderes no comprenden las dificultades diarias que enfrentan los trabajadores argentinos, desde los problemas de transporte hasta la inflación, la burocracia y la inseguridad.

En tanto, la ex conductora de A24, TN y El Trece indicó: "Como no saben lo que es vivir en la Argentina real, los partidos políticos dominantes hasta hoy no tienen propuestas concretas para aliviar la crisis social, económica y política que vive nuestro país. Solo transitan contradicciones constantes entre sus palabras y sus actos. Arman relatos escritos por asesores pero no saben responder en primera persona. Buscan perpetuarse en el poder porque la mayoría no tienen un CV por fuera de la gestión política".

"Javier Milei creó un nuevo espacio político, que permite a quienes nos hemos sentido decepcionados de los partidos dominantes, involucrarnos en generar propuestas y cambios que lleguen a la gente. Para que los argentinos vivan mejor se necesita un líder político que no quiera tenerlos de clientes o de rehenes. Es por ello que quiero y elijo a Javier, un incansable luchador que le devolverá a la gente su libertad de acción y decisión", concluyó, al referirse a la aparición de Milei en la política argentina.

En dónde trabajó Marcela Pagano

Además de su incursión en la política, Marcela Pagano continuará ejerciendo su labor como periodista y su compromiso de informar sobre los entramados del poder. A lo largo de su carrera, trabajó en reconocidos medios de comunicación como Ámbito Financiero, Radio Mitre, TN/Canal 13, América TV/A24, y fue periodista acreditada en el Ministerio de Economía para el diario Clarín. Pagano también condujo programas de política y economía en TV Pública y América.

La periodista es precandidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.

Nacida en San Martín (Provincia de Buenos Aires), Pagano dedicó su vida profesional a informar sobre temas económicos y a analizar las políticas gubernamentales. Su trayectoria como periodista le ha otorgado un amplio conocimiento de la realidad argentina y la ha posicionado como una voz influyente en el ámbito de los negocios y la economía.

