Pinedo: "Macri no es candidato y Vidal está un escalón abajo"

El dirigente del PRO analizó la interna y dio sus sensaciones de cara a los próximos comicios. Macri, Bullrich, Larreta, Vidal y Carrió, los apuntados.

El dirigente del PRO, Federico Pinedo, analizó las próximas elecciones y los posibles nombres que se disputarán la candidatura presidencial dentro del espacio del cual forma parte. La interna de Juntos por el Cambio (JxC) crece cada día y las disputas de poder son cada vez más públicas. Frente a esto, manifestó que el ex mandatario Mauricio Macri no formaría parte de la competencia y aseguró que María Eugenia Vidal está por debajo de los nombres más fuertes.

En diálogo con AM750, quien supo ser presidente provisional del Senado de la Nación sostuvo: "Tuve una larga conversación con Macri, mi impresión es que no va a ser candidato, podría llegar a serlo en el futuro, pero lo decidirá él. Él me dice 'no me suban donde no me subí'". Mientras tanto, uno de los líderes más importantes dentro de Cambiemos aprovecha el tiempo libre para reunirse con otros referentes como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Por otro lado, Pinedo destacó que "las internas son positivas, parte de la democracia" y frente a ello, destacó que dentro de Juntos por el Cambio hay dos candidatos principales compitiendo abiertamente por la precandidatura en las PASO: la ex ministra de Seguridad, Bullrich y el actual jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta. "Ambos están conversando con el resto de la coalición para hacer fórmulas que compitan", señaló.

¿Y Macri? Sobre el ex mandatario, más allá de que -en su opinión- no va a ser candidato, el exsenador manifestó que no lo ve fuera de los comicios. "A Macri lo veo buscando la unidad del espacio opositor, definiendo qué es lo que hay que hacer en el próximo turno de gobierno y después tratando de apoyar a quien sea el más competitivo", aclaró. Mientras que sobre la UCR agregó: "Todo indica que están tratando de crear una oferta propia para competir".

Pinedo también se refirió a dos dirigentes mujeres que siempre tienen un rol preponderante dentro de los actos eleccionarios. Por un lado, sobre la diputada y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo: "Quiere estar en la competencia presidencial pero está unos escalones por abajo en la intención de apoyo popular". Y por el otro, sobre la histórica dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: "No se sabe si será candidata, dicen que podría llegar a ser pero no está definido... Cualquiera puede serlo".

"Juntos por el Cambio es una coalición de poder, es una coalición que cree que a la Argentina hay que transformarla desde el gobierno. No es una coalición ideológica", concluyó.