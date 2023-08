Pérsico aseguró que "Massa es la posibilidad de triunfar" y "las organizaciones lo apoyan"

El dirigente social del Movimiento Evita remarcó que vio al ministro de Economía y precandidato presidencial dispuesto a trabajar con las organizaciones. En diálogo con el Destape Radio, recordó que cuando era intendente le dio trabajo a las cooperativas.

De cara a las elecciones 2023, el dirigente social del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, destacó la figura del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, y lo definió como "la posibilidad de triunfar en las elecciones". Sostuvo que las organizaciones sociales lo vinieron apoyando porque tuvo predisposición para incluirlas y trabajar con ellas.

“Massa es la posibilidad de triunfo que tenemos, ese marco las organizaciones lo apoyan”, remarcó el dirigente social en diálogo con El Destape Radio.

Pérsico recordó que "Massa hizo un gran trabajo cuando fue intendente con las cooperativas" y "fue el primer municipio" que las incluyeron en obras y tareas reemplazando a empresas privadas. En este marco, enfatizó que las organizaciones ya apoyaron al precandidato y ahora lo ven "predispuesto a trabajar" con ellas.

En esta línea, enfatizó que "hay que hacer un trabajo muy fuerte de incorporar a todos los trabajadores a la formalidad" y en este sentido resaltó que Massa planteó "el tema del monotributo productivo".

El domingo, Massa participó de un acto junto al Evita, Barrios de Pie y la CCC en Ferro donde prometió que crearán un monotributo productivo. También alertó que la oposición promete "ajuste", "represión", "violencia institucional" y "desprecio" por la lucha de los movimientos sociales .

El ministro resaltó que, con su rol actual en el Gobierno, hay tareas que puede "empezar ahora". "No voy a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto vamos a poner en marcha, en un gran trabajo con todos los movimientos, por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el monotributo productivo", anunció.

En su discurso, también pidió convencer a salir a los indecisos en esta última semana de campaña y detectó sobre la oposición: "Aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores y revolución de la alegría". En el escenario estuvo junto a Pérsico, y la precandidata a intendenta de La Matanza, Patricia Cubría. ​​​​​​​"

​​​​​​​" Creo que fue un gravísimo error del Gobierno no haberdo el impacto de la deuda con el Fondo desnudo" y le pidió especialmente a los movimientos sociales que salgan a convencer a todos aquellos que aún no decidieron su voto o están pensando en no ir a votar el próximo domingo. "Si ellos no van a elegir, otros van a terminar eligiendo por ellos (...) Van a terminar ganando los que quieren construir una patria para pocos", alertó.