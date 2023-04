Patricia Bullrich encendió la interna de JxC y apuntó contra Larreta: “Tiene miedo"

Lo aseguró la precandidata a presidente de la coalición opositora, quien detalló cómo será su plan de Gobierno. Reveló cuáles son algunos referentes económicos que la acompañan.

La precandidata a presidenta por el PRO, Patricia Bullrich, volvió a encender la interna de la coalición opositora y apuntó contra su contrincante y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó de "tener miedo para tomar decisiones". También reveló su plan de gobierno y cuáles son algunos referentes económicos que la acompañan.

La ex ministra de Seguridad, que se sigue mostrando cerca de Javier Milei, aseguró que con Rodríguez Larreta forman parte de la misma coalición y que tienen una base común pero que los diferencia el carácter. “Él tiene miedo a tomar decisiones”, dijo en LN+.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Creo que soy una persona con mucha decisión, con mucho carácter, que toma decisiones y no tengo miedo a las consecuencia porque creo que muchas veces es mucho peor seguir haciendo lo mismo y seguir frustrando a la sociedad. Lo veo con una política con más miedo a tomar decisiones”, se diferenció y fue por más al calificar el plan del jefe de Gobierno. “De alguna manera nuestro proyecto es más de shock y el de Horacio es mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina. Creo que el país necesita mucha más valentía, mucho más coraje y mucho más shock”, lanzó.

En este marco, detalló que en un eventual Gobierno bajo su mando va a hacer un plan de estabilización, pero antes de eso hará "un shock y tener mano firme contra el delito". Además, insistió en qué iniciará "un cambio enorme en la educación controlando la calidad educativa desde el primer día”. Entonces, enfatizó: “Si yo planteo lo que voy a hacer, que otro no lo haga no quiere decir que otro me esté peleando. Quiero hablarle a la ciudadanía y decirle que este es el plan por el que yo creo que ofrezco mi vocación para ser presidenta de la Nación”.

En esa línea, detalló que está trabajando con Luciano Laspina, quien se ocupa del armado de su equipo económico y agregó: "Tengo un diálogo permanente y sostenido con Carlos Melconian que todos sabemos que trabaja en la Fundación Mediterránea”.

Por último, fue consultada sobre si en un eventual gobierno suyo recibe "palos en la rueda" y respondió categórica: “Vamos a tener tanta fuerza que no nos van a poder parar. Creo que la gente va a salir a defender su educación, su economía”.

Interna en Juntos por el Cambio

También, Bullrich se refirió a la interna dentro de Juntos por el Cambio y dijo que "es válido discutir las propuestas” que se presentarán durante la campaña. En tanto, apuntó contra el Frente de Todos y dijo que "ellos están en la lucha por el poder".