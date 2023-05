Parrilli nombró a cuatro dirigentes para la Presidencia : "Son buenos candidatos"

Una de las personas más importantes del círculo político de la Vicepresidenta Cristina Kirchner dio pistas sobre los postulantes del kirchnerismo.

El senador neuquino por el Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli dijo hoy que los ministros Sergio Massa y Eduardo 'Wado' de Pedro; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; y el dirigente social Juan Grabois, son “buenos candidatos” a Presidente por la coalición oficialista, pero pidió “primero discutir un programa y un modelo de democracia y sociedad”.

“Todos los integrantes del Frente de Todos, no solamente los del Partido Justicialista, sino también los del Frente Renovador y los de los movimientos sociales. Massa, Grabois, Scioli y Wado son buenos candidatos. Yo no descarto a nadie”, dijo Parrilli en declaraciones a FM Futurock.

Tras expresar su visión respecto a los posibles precandidatos presidenciales del FdT en el caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner defina no ser candidata, el senador nacional planteó que “primero hay que discutir el programa y el modelo de democracia y sociedad que queremos construir".

En esa línea, sostuvo que “si no discutimos eso vamos a estar haciendo el juego a aquellos que quieren que discutamos las pavadas y que votemos por consignas vacías para que después vengan los grupos económicos concentrados y manejen la Argentina como quieran”.

Con respecto a si habrá competencia interna en el FdT en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto, señaló que “nadie va a impedir que haya PASO en el Frente de Todos”.

Al respecto, advirtió que “las PASO son una herramienta y un instrumento, pero hay que discutir si el Frente de Todos va a tener un programa único o no”. Sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “es la figura política más importante que tiene el Frente de Todos" y que "representa la esperanza de un futuro mejor”.

Hoy, el presidente Alberto Fernández viajó a Brasil para reunirse con su par local Luiz Inácio Lula Da Silva, con el objetivo de profundizar la agenda comercial entre ambos países y buscar financiamiento en el país vecino, específicamente apuntan a quitarle presión a las escasas reservas en dólares del BCRA. Y se llevó como delegación a Massa y Scioli juntos. También se sumó otro precandidato: el jefe de gabinete Agustín Rossi.

Por su parte, del ámbito peronista antiK, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este martes en la ciudad de San Francisco que se presentará como precandidato a Presidente, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, en representación de "una coalición que represente el trabajo, la producción y supere la grieta".

Mientras, la CGT se abroquela detrás de Massa y lo elige como candidato. El líder de UPCN, Andrés Rodríguez, mostró su apoyo al ministro de cara a las presidenciales. Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez y Sergio Sasia hicieron lo propio semanas atrás.

El secretario adjunto de la CGT y líder del gremio Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, se sumó a diversos dirigentes sindicales y abogó por la candidatura del ministro de Economía Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales que se vienen. "Tiene habilidad y antecedentes políticos. No está definido pero, en lo personal, a mí sí me parece un buen candidato", opinó. Hasta el momento, el titular de Hacienda -que se encuentra en viaje a Brasil- no dio detalles sobre su futuro electoral. En cuanto a los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña también impulsaron su candidatura, mientras que Pablo Moyano no se expresó en ese sentido aunque en distintas oportunidades manifestó su apoyo al ministro. El dirigente de la construcción Gerardo Martínez y el ferroviario Sergio Sasia también acompañó la idea.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente de la CGT señaló que observa "un esfuerzo para salir adelante" y la importancia de que se sumen sectores como la Confederación General del Trabajo de Argentina y los movimientos sociales "para tratar de apoyar la situación". Y sostuvo: "Muchos de nosotros vemos a Massa como un candidato posible y potable. Realmente tiene habilidad política, muchos antecedentes políticos y puede ser un buen candidato. No está definido por los cuerpos orgánicos del Frente de Todos y el movimiento peronista, pero en lo personal a mí sí me parece un buen candidato".