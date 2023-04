Operativo clamor: sindicalistas impulsan un acto el 25 de mayo encabezado por Cristina Kirchner

Se reunieron este miércoles con la exPresidenta en su despacho en el Senado y le pidieron que sea candidata. Quieren hacer la actividad en plena avenida 9 de julio y que la vicepresidenta pronuncie un discurso.

Un grupo de sindicalistas impulsa un multitudinario acto en la avenida 9 de julio para el 25 de mayo, con motivo de los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. Se reunieron este miércoles con la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho en el Senado y le solicitaron que lo encabece ella. Además, le pidieron que sea candidata.

Quienes están detrás de ese acto son Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazzo (Bancarios), Edgardo Llano (Aeronáuticos), Omar Plaini (Canillitas), Daniel Catalano (ATE), Soledad Alonso (gremio de Anses), Walter Correa (Curtidores), Vanesa Siley (Judiciales), Sonia Alesso, Roberto Baradel (CTERA), Abel Furlán (UOM) y Héctor Amichetti (Gráficos).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sería uno de los actos finales del kirchnerismo antes del cierre de listas pautado para el 24 de junio, en este periplo que arrancó en marzo en Avellaneda, siguió por Chaco y llega a Tribunales esta tarde. Antes del 25 de mayo hay otras fechas pactadas, como un acto el 22 de abril en el estadio del club de Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires, y otro en La Rioja.

El 25 de mayo además de ser una fecha patria es el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Se cumplen los redondos 20 años de ese día fundacional para ese espacio. Algunos de los presentes en la reunión de ayer por la tarde con CFK dieron detalles del encuentro y contaron qué respondió la vice cuando se le pidió que encabece la fórmula presidencial este año.

Uno de los que habló fue Hugo Yasky en El Destape Radio. El diputado nacional relató: "Se habló de una fecha que es para nosotros una fecha emblemática para el kirchnerismo. Va a ser una fecha que va a movilizar de punta a punta a la Argentina. El 25 de mayo próximo nos va a encontrar recuperando toda la mística y toda la capacidad de movilización poniendo en la calle toda la fuerza de nuestro pueblo. Se va a movilizar a todos los argentinos y argentinas que quieran defender la democracia”.

Yasky reveló que “Cristina se entusiasmó con el acto del próximo 25 de mayo”. Sin embargo, no confirmó si estará presente ese día en el escenario. Aun no hay fecha próxima sobre su reaparición, tras sus ponencias en Río Negro y en el CCK este año.

Sobre la candidatura de CFK, Yasky dijo que “los diez que fuimos planteamos que tiene que ser la compañera que encabece la fórmula para garantizar un periodo difícil que va a tener que enfrentar la Argentina donde vamos a tener que pisar los callos a los poderosos de este país”.

El diputado contó la respuesta de la vicepresidenta: "Dejó abierta la puerta para que sigamos discutiendo el tema. En ningún momento dijo 'no voy a estar en la presidencia'. Es inteligente que deje abierta todas las opciones". Por su parte, el líder de ATE y otro de los presentes, Daniel Catalano, contó cómo fue ese momento: "Cristina nos planteó que no se sale solo. No depende de una persona. Requiere de voluntad política, esfuerzos, hacernos cargo todos y todas”.

Se dio una anécdota en medio de ese planteo en el Senado, que así la contó Yasky. "En un momento uno de los compañeros presentes tuvo una frase muy graciosa. Dijo 'sabemos que no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos'. Y ella, con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa, le dijo 'ojo los que están pensando en que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden'", relató el referente de la CTA.

Sobre los temas de agenda que trataron con la vice, el diputado expresó: "Compartimos el agobio de los argentinos que no llegan a fin de mes. Esa es la urgencia. Tuvimos la percepción clara de que Cristina tiene todas las luces encendidas en términos sociales. Discutimos lo que está pasando en el país y América Latina y la promesa del Frente de Todos de terminar con la pobreza y que eso no se pudo lograr. También vimos los condicionantes que existen como el acuerdo con el FMI. Y discutimos las iniciativas que en el corto plazo se van a plantear y le presentamos el documento que vamos a presentar en el acto”.

Se refería a la actividad de este jueves por la tarde en la puerta de Tribunales, que cerrará el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un discurso. El leit motiv de hoy es "Democracia o Mafia Judicial". Se leerá un documento que hará un breve recorrido histórico sobre el rol de los sectores de poder y sus representaciones políticas y sociales y se hará resonar un reclamo: la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Los sectores del poder real se volcaron a colonizar el poder judicial para sujetarlo y manipularlo en favor de sus propios intereses. Investido de ese empoderamiento y de la impunidad que sus socios mediáticos le otorgan, no sólo construyeron un modelo de persecución, sino que, a la par, se fue desarrollando una estructura de lógica mafiosa que ha llevado a la justicia argentina a uno de sus momentos más degradantes", se expresa en parte del escrito de dos páginas. CFK lo leyó en su despacho y lo aprobó.

En uno de los párrafos más picantes, el documento afirma: "El punto más alto de esta deformación se alcanzó con la burda sentencia de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y, lo que es peor aún, con la evidente y cómplice renuencia a profundizar la investigación sobre su intento de asesinato".

Parte del documento se debatió ayer en el encuentro entre Cristina y los sindicalistas. El gremialista Catalano lo narró así en AM750: “Detectamos dónde está el quilombo. Hay una parte de los grupos económicos, empresarios de la comunicación y la justicia que se manejan en grupo y que tienen terminales en Estados Unidos y en distintos lugares. Tenemos que ver cómo generamos mecanismos de defensa para que nuestros líderes no terminen siendo víctimas de todo esto. Antes era con los golpes de Estado clásico, ahora lo estamos viviendo con el lawfare”.

A la espera de la confirmación de la participación de CFK en el acto del 25 de mayo, el próximo paso del kirchnerismo será la semana que viene. El sábado 22 de abril en el estadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito.

Como anunció la diputada nacional por el FdT Paula Penacca, se realizará en esa cancha un plenario de la militancia tal cual como se desarrolló en Avellaneda y en Chaco. Así llegará este tipo de eventos del kirchnerismo a la Ciudad de Buenos Aires. Es parte del tour que sigue por el país. Aún queda pendiente llevarlo a La Rioja y luego a la Patagonia. "Tenemos además siete provincias que nos están pidiendo ir, pero no creemos que podamos cumplir con todas", contó a El Destape uno de los principales organizadores. Enumeró a Entre Ríos, Salta y Neuquén, entre otras. Para el cierre de listas quedan apenas 10 semanas.