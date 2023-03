Operativo clamor desde PBA: "Cristina es esperanza, vamos a triunfar"

La Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió al acto del sábado en Avellaneda. "Vamos a celebrar los 50 años de aquella gesta que hizo el pueblo argentino con la campaña 'Luche y vuelve'", dijo.

La Ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió al acto del sábado en Avellaneda y del Operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata. En diálogo con El Destape Radio dijo que "vamos a celebrar los 50 años de aquella gesta que hizo el pueblo argentino con la campaña 'Luche y vuelve'".

"Convocamos a este plenario de la militancia para escucharnos, debatir y plantear nuestra voluntad de que Cristina sea candidata", afirmó y agregó que hay que devolver el “protagonismo de la militancia y volver a incentivar, no solo el salir a la calle, sino poder explicar qué situación vive la Argentina hoy".

Respecto del acto explicó que "lo que estamos haciendo es movilizarnos, convocar la militancia y activarnos en cada barrio. Un plenario no va a definir ninguna cosa por si mismo".



"Esperamos que Cristina tenga esta oportunidad. Y esa oportunidad la vamos a conquistar con la militancia luchando. No hay otra manera", afirmó la Ministra de Gobierno bonaerense. En este último sentido, Álvarez Rodríguez habló sobre la Vicepresidenta y reflejó: "A CFK le han pasado cosas que no le pasan a nadie en la Argentina. La han privado de todas sus posibilidades constitucionales". "La han juzgado por fuera del estado de derecho. Y lo que es peor, la han intentado matar", añadió.



"Con todas estas realidades nosotros tenemos que generar las condiciones para que ella pueda elegir libremente sin proscripción", remarcó.

Por otra parte, comentó sobre la gestión del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y declaró: "Creemos que Axel (Kicillof) es claramente el mejor candidato que tiene la Provincia. La agarró devastada y la puso de pie. Su gestión es reconocida por propios y extraños".



Por último, cerró opinando sobre las elecciones de este año en Argentina y aseguró: "Cristina es la mejor candidata. No nos podemos arriesgar a ninguna aventura individual porque está en juego en los próximos años es una Argentina con derechos o la derecha con el ajuste de siempre", remarcó.