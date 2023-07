Morales, otra vez contra Bullrich: "Liderar no es andar a los gritos"

El gobernador y precandidato a vicepresidente volvió a cruzar a la ex titular del PRO por "sus formas" y dejó en evidencia la fuerte interna que hay en el partido.

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, se refirió a la interna dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y volvió a apuntar fuertemente contra la precandidata Patricia Bullrich, criticado sus formas y declaraciones al interior del espacio en la previa a las elecciones 2023. "Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo", marcó.

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario provincial aseguró: "Nosotros no vamos a entrar en descalificaciones personales, ella hizo referencias personales a Horacio y creo que ese no es el camino. En la campaña hay que debatir ideas y ejes de campaña, no vamos a contestar". Y añadió: "Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo, es tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, tener capacidad de dialogar y reconocer que se hacen las cosas mal, como así también corregir y reafirmar rumbos".

Ante la consulta sobre los dichos de Rodríguez Larreta, quien durante la semana aseguró que el modelo de Mauricio Macri "fracasó" (y es, a su vez, el mismo que quiere instalar Bullrich), Morales reconoció: "Que haya vuelta el kirchnerismo en 2019 no fue un éxito, y yo soy parte, me siento parte y responsable. Fuimos una gestión que hizo cosas bien y cosas mal".

De cara al futuro, en caso de triunfar en las elecciones generales, el mandatario jujeño marcó: "Argentina necesita un gobierno de gente normal, que tenga una mirada clara y genere una transformación que sea sostenible en el tiempo. Estamos en gestión, tenemos que consolidar un espacio muy grande. La transformación tiene que ser sustentable, el país necesita liderazgo y capacidad de gestión". Y acusó al Gobierno sobre lo que sucede en su provincia: "Es la prueba más elocuente que están empujando, en Jujuy, a la violencia".

Frente a la importante crisis en Jujuy, desde Nación presentaron la acción declarativa de la inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución que pregona el gobernador, ante la Corte Suprema de Justicia. "Les va a ir mal en la Corte porque esa Constitución es válida y esto demuestra que estuvieron detrás del golpe de Estado en Jujuy", aseguró Morales.

Esta semana, el gobernador de Jujuy dijo que su compañero de fórmula, Horacio Rodríguez Larreta, demostró a lo largo de trayectoria política "que no tiene jefe" y que "eso es lo que no le perdona" el exmandatario Mauricio Macri.



"El país necesita liderazgo. Horacio (Rodríguez Larreta) ha demostrado que no tiene jefe y eso es lo que no le perdona Mauricio (Macri). Realmente necesitamos un Presidente, que no tenga un comando de afuera", señaló Morales en declaraciones a radio FM Show de Misiones.

Morales también vinculó a la adversaria de Larreta en la interna de la coalición opositora, Patricia Bullrich, y a Macri con las políticas que quiere implementar el precandidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei. "En mi opinión Mauricio (Macri) y Patricia (Bullrich) quieren anclar la gobernabilidad con Milei", afirmó el mandatario jujeño.