Milei prendió el ventilador contra periodistas del Grupo Clarín y dijo lo que todos piensan: "Operaciones"

El candidato presidencial más votado en la PASO apuntó contra periodistas, cruzó a Patricia Bullrich y calificó a JxC como un espacio "muy mediocre".

El candidato presidencial más votado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Javier Milei, apuntó duramente contra periodistas del Grupo Clarín, cruzó a la candidata del PRO Patricia Bullrich y calificó a Juntos por el Cambio (JxC) como un espacio "muy mediocre", dinamitando cualquier posibilidad de unirse pensando en el futuro. "Me trataron de nazi, dijeron cosas aberrantes de mí. Eso implicó caer en el delito de calumnias, injurias y banalización del Holocausto", acusó el libertario.

En diálogo con "Neura Media", con el periodista Alejandro Fantino, el libertario apuntó fuertemente con JxC, los acusó de ser un espacio "muy mediocre" y aseguró que "como no pueden crecer naturalmente, ensucian a otros".

En esa línea, dijo que su relación con la ex presidenta del PRO está completamente rota: "Tuvo responsabilidad directa en muchas de las operaciones que me hicieron durante este último mes y medio". Sobre esto, señaló que la dirigente política mandó a personas de su lista a realizarle escraches o a hablar "estupideces" de su hermana. "Massot organizó que los punteros de los amarillos rompieran nuestras boletas para que los voten a ellos", sostuvo.

En esa línea, Milei marcó que la casta es todo lo mismo y que "cuando ven el poder cerca, están dispuestos a recurrir a cualquier herramienta" para conseguirlo. Sobre los tres hitos principales que lo separaron de Bullrich, señaló la "acción directa del marido en el comunicado de la DAIA" por su votación a principios de julio pasado en contra del homenaje a las víctimas de la AMIA, donde argumentó que no quería votarle nada al kirchnerismo "a libro cerrado"; y la mentira que fogoneó el mismo cuando fue a dicha sede por el aniversario del atentado. "Dijo que me abuchearon, me insultaron y me escupieron cuando eso no fue así", se defendió. ¿El tercero? Las operaciones periodísticas.

En ese último punto, el dirigente de La Libertad Avanza nombró a varios periodistas que le siguieron el juego a la candidata de JxC. "Lo de (Federico) Andahazi, en convivencia con otra periodista, que se declara parte de Cambiemos y de Bullrich (NdR: a quien no nombró en ningún momento de la entrevista), tratarme de nazi, las cosas aberrantes que dijo de mí... Implicó caer en el delito de calumnias, injurias, banalización del Holocausto... Es de prisión, no pidió disculpas y redobló la apuesta manejándose de manera grosera", apuntó.

Mientras que también cruzó a Joaquín Morales Solá, a quien acusó de ser "muy violento" con los votantes libertarios. "Hay un periodista que a mí, verdaderamente, me sorprendió su nivel de violencia. Con muy lindas formas, pero muy agresivo para con los votantes de Libertad Avanza a quienes trató de ignorantes, de brutos, de emocionales como algo irracional. Eso ocurre recurrentemente, fue Morales Solá". Y sentenció: "A cualquier integrante de la casta, como Gerardo Morales, yo le resulto peligroso. Para empresarios prevendarios de la Cámara Argentina de la Corrupción porque se les termina el curro de la obra pública, para los sindicalistas que entregan a trabajadores, para los micrófonos ensobrados y para los profesionales que viven de darle una pátina científica a las entidades políticos también; eso es bueno para la gente de bien".