Milei, CFK y las elecciones 2023: las principales definiciones de Alberto Fernández tras renunciar a la reelección

A días de comunicar que no será candidato, el Presidente acusó al libertario de ser parte de "la casta" y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que la vicepresidenta sea candidata.

El presidente Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei, precandidato presidencial por La Libertad Avanza, a quien acusó de formar parte de "la casta" y de buscar "llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia". En cuanto a la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata, prefirió no pronunciarse sobre el tema y solo apuntó que ella "lo resolverá". Volvió a pedir por la competencia interna en las elecciones 2023.

En diálogo con Radio Nacional Rock, Fernández expresó: "¿Cuál es la casta? La casta son los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia". Si bien no lo nombró, la frase del primer mandatario fue una clara referencia al diputado libertario, quien en marzo de 2023 había dicho en TN que vive "de dar conferencias", las cuales cobra "entre 10 y 25 mil dólares".

El Presidente no solo confrontó con Milei, sino que dio otras definiciones a tres días de anunciar que no buscará la reelección en las elecciones 2023. "Estoy ocupado de solucionar los problemas que tenemos; una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer", argumentó sobre su decisión.

El anuncio que hizo el viernes cambió el panorama de cara a las PASO, para las que aún hay más dudas que certezas en el Frente de Todos. Si bien en su momento Cristina Fernández de Kirchner había dicho que no sería candidata, Alberto Fernández no cerró la puerta a que eso suceda: "Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse".

Además de sus dichos sobre una hipotética candidatura de CFK, Fernández valoró la posibilidad de hacer una PASO en el Frente de Todos ya que "hay dos miradas que por momentos chocan", por lo que consideró que cada espacio que integra el FdT debería presentar su candidato. "Yo creo que tenemos varios buenos candidatos. Rossi es un dirigente espectacular, Scioli es un gran dirigente también y también puede ser. Victoria Tolosa Paz también puede ser. Wado puede ser del otro espacio porque está representando a los que tienen una mirada distinta a mí".

Otro tópico que mencionó fue su gestión. Tal como había hecho en el video difundido en sus redes sociales el pasado viernes, hizo énfasis en las dificultades externas que tuvo desde "el día 99 de gestión", como fueron el coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía. "En Argentina nadie repara en las más de 10 millones de personas que se curaron del Covid en hospitales públicos", consideró al exponer el rol del Estado desde que comenzó la pandemia.

De cara al futuro del peronismo, habló también en su condición de presidente del Partido Justicialista y pidió democratizar la elección de candidatos dentro del partido: "No debe haber nadie que señale un candidato. En el 2021 más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política". Ante la consulta de si su candidatura presidencial no fue fruto del mismo sistema, afirmó que sí, pero que "también fue el resultado de una enorme crisis que nos tenía divididos".