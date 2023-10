Milei aseguró que va a privatizar YPF y los trenes si gana las elecciones

El candidato liberal aseguró que el Estado "debería correrse del medio" por los altos niveles de déficit y sostuvo que el sector privado es superior en la administración de servicios.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2023, Javier Milei, aseguró que va a privatizar los trenes si triunfa en los próximos comicios ya que "no podemos seguir con estos niveles de déficit" y también quitará los subsidios al transporte en el marco de las reformas que quiere llevar a cabo desde el 10 de diciembre. "La realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario, debería correrse del medio, el sector privado lo hace mucho mejor", aseguró.

En diálogo con A24, el diputado nacional liberal apuntó contra el Gobierno nacional tras el ofrecimiento desde el Ministerio de Transporte de la Nación sobre la posibilidad de que usuarias y usuarias renuncien a los subsidios y así conocer de cuánto es la tarifa con y sin la ayuda del Estado. "En realidad, con todos los impuestos que vos pagas, en la medida que vos podés minimizar tu carga impositiva... Es la misma tontería que cuando te dicen 'si estás a favor de las ideas de la libertad de Milei, no podés ir a la universidad o a un hospital público'. ¿Por qué no? Si lo estoy pagando vía impuestos. ¿Por qué tengo la obligación de pagar si tengo el derecho de usarlo? Hay un problema de concepción, es una chicana barata", acusó.

En esa línea, Milei aseguró que busca que los subsidios sean eliminados y que al hacerlo van a "recalibrar la ecuación económica financiera del contrato", es decir -según el propio dirigente- que "el retorno del costo de inversión sea superior al costo de oportunidades" para las empresas que prestarían el servicio. "¿Vas a tener un impacto de precio? Sí. Pero vamos a buscar que sea el menor posible, dentro de todas las mejoras que podés dar", marcó. Y ante la consulta, aclaró: "No puedo dar un precio, tenés que hacer las revisiones tarifarias integrales, no se puede hacer a dedo".

Frente a la repregunta, el libertario marcó que las empresas buscan defender su caja y si no reciben tarifa, "te licúan la inversión". Teniendo en cuenta esto, explicó su solución: "Voy a dar beneficios a las empresas en el flujo de fondos sin que implique tocar el precio. Esas mejores tienen un límite y cuando vos las agotaste, el residuo es el precio". "¿Y los trenes?", consultó Antonio Laje. "No podemos seguir con estos niveles de déficit. La realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario, debería correrse del medio. El sector privado lo hace mucho mejor, los trenes deberían ser privados. De hecho, cuando teníamos el mejor sistema del mundo era inglés", sostuvo.

"Lo primero que tenés que hacer es poner los contratos en orden, sino no valen nada. Si no lo hacés, estás rematando o regalando a esa empresa. YPF tiene que ser privatizada, cuando se nacionalizó perdió el 90% del valor de ese momento a hoy. No vas a salir a venderla ahora, tiene un rol para la transcisión", sumó.

Horas atrás, Milei fue entrevistado por Esteban Trebucq y se refirió a los resultados de las elecciones del próximo 22 de octubre. "Estamos tranquilos, con serenidad. Creemos que todo lo que podíamos hacer, lo hicimos de la mejor manera. Dentro de las posibilidades, hemos hecho un muy buen trabajo". Y marcó: "Nosotros tenemos que aún no estamos en primer vuelta, pero que el error estadístico nos podría salir hacia nuestro favor y nos podría hacer ganar el domingo".

Por otro lado, en caso de llegar a Casa Rosada, aseguró que lo primero que hará el 10 de diciembre es llamar a sesiones extraordinarias y enviar una "ley tres con muchos vagones", entre la que se destacará la reforma del Estado. "Somos el cambio verdadero porque el triunfo nuestro va a implicar una implosión del viejo sistema. Guillermo Francos va a ser mi ministro del Interior y su principal tarea es la 'ambulancia política'. Va a ir juntando a los heridos. La ambulancia ya está funcionando, ya hay heridos y Guillermo va y los rescata. Sumé gente de otros espacios, no es oficial todavía porque hay gente que está esperando que se caiga la vieja estructura".

Todos aquellos que se quieran sumar al proyecto que abraza las ideas de la libertad, que pusimos en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaros nos convertimos en la primera potencia mundial y que aspira a un futuro mejor, para que en 45 años, seamos potencia... Todos los que quieran venir serán recibidos, les vamos a dar lugar", manifestó Milei a pesar de mostrarse -en repetidas ocasiones- en contra de la casta. Y sentenció: "Le venimos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo".